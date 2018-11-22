Экс-глава ГБАО Шодихон Джамшед назначен замминистра здравоохранения Таджикистана

17:57 23.11.2018

Экс-глава Горно-Бадахшанской автономной области Шодихон Джамшед назначен заместителем министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана. Указ о его назначении подписал президент Эмомали Рахмон 23 ноября.



Шодихон Джамшед был снят с поста главы ГБАО 1 октября этого года после жесткой критики президента, который был недоволен ситуацией с охраной правопорядка и засилием ОПГ в городе Хороге. Главой региона был назначен Едгор Файзов, руководитель представительства Фонда Ага Хана в Таджикистане. Шодихон Джамшед возглавлял ГБАО с 2013 года, до этого занимал должность председателя Шугнанского района этой области.



Другими указами президента Таджикистана Юсуфи Мухаммадрахим назначен исполняющим обязанности председателя района Фирдавси города Душанбе, Акрамзода Рустам – исполняющим обязанности председателя района Рудаки, Махмадшозода Хамидулло Гайратшо – исполняющим обязанности председателя района Таджикабад, Рахмон Исломиддин Хайриддин – исполняющим обязанности председателя района Дангара Хатлонской области и Акрамзода Парвиз Акрам – исполняющим обязанности председателя района Ховалинг Хатлонской области, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.