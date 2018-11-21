 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В регионах Туркменистана сократили нормы выдачи муки. Люди едут за продуктами в столицу
18:33 23.11.2018

Несмотря на то, что в Ашхабаде начались перебои с поставками продуктов в госмагазины, жители периферии едут в столицу, в надежде купить дешевый хлеб, муку и масло.

Например, регулярно в Ашхабад приезжают жители города Сердар (бывший Гызыларбат). По их словам, в магазинах родного города сократили нормы выдачи муки с 6 кг на человека в месяц до 10 кг на всю семью. При этом у них требуют копии паспортов и свидетельств о рождении детей.

В столице они просят более состоятельных родственников или знакомых отдать им свою норму дешевой муки, так как сами они не могут себе позволить закупаться в более дорогих частных магазинах.

Купив пару лепешек, буханок хлеба или 3-4 кг муки, жители Сердара возвращаются назад на автобусах.

Как ранее сообщала "Хроника Туркменистана", дорожная полиция отлавливает иногородние автомобили на выезде из Ашхабада и запрещает вывозить продукты. Пока, однако, по-прежнему неясно было ли это распоряжением руководства полиции или это личные "инициативы" постовых.

В автобусах, выезжающих из столицы, людей не проверяют.

Тем временем, ситуация в госмагазинах Ашхабада также ухудшается. Муку и хлеб завозят нерегулярно. Перед магазинами постоянно дежурят люди, многие из которых закупают дешевые продукты и потом перепродают их в частные магазины. На возмущения людей, которые покупают хлеб для себя, они отвечают, что другой работы у них нет и им тоже нужно кормить семьи

В очередях часто вспыхивают словесные перепалки и даже драки. Например, 7 ноября в Ашхабаде в результате массовой драки были разбиты витрины в продуктовом магазине на ул.Калинина, идущей вдоль железной дороги.

Уже неделю в магазинах нет растительного масла "Ахал", которое продавалось по 3,40 маната за литровую бутылку. По словам продавцов, масла нет из-за неурожая хлопка в этом году, из которого оно производится. В частных магазинах бутылку "Ахала" можно купить за 11 манатов. Однако продают это масло скрытно, опасаясь проверок.

Импортное масло, например российское "Олейна" сейчас стоит 16 манатов за литровую бутылку.

По дешевой госцене можно купить масло "Ак-памык" по 2,5 маната за литр, но покупатели жалуются на неприятный запах и в целом очень низкое его качество. Раньше оно продавалось в бутылках, но теперь только на разлив.

21.11.18

Источник - хроника туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542987180
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