Казах Алиби Темиртасов со сломанной ногой завоевал медаль на чемпионате мира по ММА

19:33 23.11.2018

Алиби Темиртасов из Уральска получил травму ноги и остальные два боя провел практически на одной ноге и постоянно хромая.



Казахстанский боец ММА провел три боя на чемпионате мира со сломанной ногой и завоевал медаль, передает Zakon.kz со ссылкой на страницу спортсмена Айдара Махметова в соцсети Facebook.



"Как известно, сборная команда Казахстана по ММА триумфально выступила на чемпионате мира по ММА в Бахрейне, завоевав в общей сложности целых 9 медалей: 1 золотую, 1 серебряную и 7 бронзовых. Одним из бронзовых призеров среди мужчин в весе до 56.7 кг стал Алиби Темиртасов из Уральска. В середине второго боя он получил травму ноги и остальные два боя провел практически на одной ноге и постоянно хромая. Честно говоря, я лично думал, что ему просто "отсушили" бедро лоу-киками и гематома скоро спадет. Сегодня на рентгене, по возращению на Родину, выяснилось, что Алиби во втором бою сломал малую берцовую кость!!! Как можно с такой травмой даже просто ходить, а не биться и завоевать медаль на чемпионате мира - для меня загадка, удивление и восхищение!" - рассказал Айдар Махметов.

По его словам, в 1/4 финала Алиби досрочно "до отключки "задушил" американского бойца, бронзового призера предыдущего чемпионата мира".



"А в полуфинале дал настоящий бой будущему чемпиону, дагестанцу Руслану Сатиеву и уж точно не проиграл. Судьи предпочли Сатиева. Вот такими батырами должна гордиться казахстанская земля! Такие ребята и прославляют нашу страну. Диагноз травмы Алиби: осколочный перелом со смещением берцовой кости. Без операции и внедрении спицы не обойтись никак", - отметил А.Махметов.