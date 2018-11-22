 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Руханизм-елбасизм наступает. В Казахстанских вузах начали открывать кафедры "Рухани жангыру"
00:04 24.11.2018

Первыми кафедру "Отечественной истории и "Рухани жаңғыру" открыли в Акмолинской области.

На новой кафедре на почетном месте уже размещены 18 учебников переведенных на государственный язык в рамках проекта "100 новых учебников Казахстана", онлайн библитека с QR-кодами.

Сегодня в Кокшетау состоялось торжественное открытие кафедры "Отечественной истории и "Рухани жаңғыру", передает Zakon.kz со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Ее адрес: факультет истории, юриспруденции, искусства и спорта Кокшетауского государственного университета им.Ш.Уалиханова.

Впервые о необычной кафедре заговорили в начале года, и вот в конце ноября идея получила реальное воплощение. И, как полагается, на большом тое, гостей презентации встречали сладким шашу, красивой песней и национальным колоритом интерьера. Как отмечали на встрече, университет оперативно реагирует на настроение времени, и в рамках реализации "Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы", Плана мероприятий МОН РК по реализации Программы "Рухани жаңғыру" открыл новую кафедру. У нее высокая и востребованная цель: развитие духовно-нравственных ценностей у молодежи, укрепление межнационального и межконфессионального согласия. Причем все это на научной основе.

Гостями долгожданного события стали представители общественности, народные избранники, магистранты и студенты. Интерес к вузовскому событию не случаен и вполне оправдан. Как заметила заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, Глава Государства делает ставку на молодежь, ей творить будущее сегодня, и она должна знать свою историю и культуру.

- Важной задачей высших учебных заведений является формирование научного сознания у молодежи, воспитания их в духе патриотизма и обеспечение доступа к лучшим образцам учебного материала в разных областях естественных и общественных наук. Поэтому перед кафедрой Уверена, что кафедра станет не только источником знаний об истории наших великих предков, но и хорошим путеводителем в будущее. Наши дети должны изучать богатую историю родного края, гордиться достижениями своих знаменитых земляков, стремиться быть похожими на них. Ведь человек, не знающий духовных ценностей своего народа подобен дереву без корней, - сказала заместитель акима области Айна Мусралимова.

Ректор КГУ им. Ш. Уалиханова Марат Сырлыбаев поддержал ее слова: - В дни, когда проходит обсуждение статьи "Семь граней Великой степи" открытие кафедры символично. Для того чтобы стать "Мәңгілік ел" мы должны объединить, как воздух нужные качества и ценности, если будет много рассудительных людей, освоивших мировую науку, наша страна станет цивилизованной, конкурентоспособной страной".

На новой кафедре на почетном месте уже размещены 18 учебников переведенных на государственный язык в рамках проекта "100 новых учебников Казахстана", онлайн библитека с QR-кодами.

Завершила встречу тематическая выставка студенческих работ.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543007040
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