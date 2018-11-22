При получении крупной взятки задержан глава госархива Павлодарской области Казахстана

00:12 24.11.2018

При получении крупной взятки задержан и.о. руководителя госархива Павлодарской области

Проводится досудебное расследование.



При получении взятки в 50 тысяч тенге из ранее оговоренных 500 тысяч задержан исполняющий обязанности руководителя государственного архива Павлодарской области. Об этом сообщила официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова на брифинге в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.



"Департаментом нацбюро Павлодарской области по обращению гражданина о неправомерных действиях руководства областного государственного архива проведен комплекс негласных мероприятий. В результате 21 ноября задержан с поличным исполняющий обязанности руководителя госархива при получении взятки 50 тысяч тенге из ранее оговоренных 500 тысяч, требуемых им за сокрытие нарушений по выполненному текущему ремонту здания госархива", – сообщила Жанна Бастарова.



При этом она дополнила, что в связи с полным признанием вины подозреваемым, процессуальное задержание в отношении него не применялось. Расследование продолжается.