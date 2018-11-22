В Казахстане откроют головной офис нового "Международного бюро по расследованию авиационных происшествий"

09:48 24.11.2018

Основной функцией нового Бюро станет экспертное расследование обстоятельств авиационных происшествий.



В Казахстане создадут Международное бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Министерства по инвестициям и развитию РК.



Подписи под документом о создании бюро поставили министр транспорта РФ Евгений Дитрих и и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Акоп Аршакян.



Соглашение разработано в целях обеспечения безопасного развития международной гражданской авиации, предотвращения авиационных происшествий и инцидентов, развития взаимодействия в области независимого расследования таких происшествий на принципах и в соответствии с рекомендуемой практикой ИКАО.



Основной функцией нового Бюро станет экспертное расследование обстоятельств авиационных происшествий. Она реализуется через ряд других. В том числе, это разработка и использование общего набора правил и процедур по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов, материалов и справочников, руководств для специалистов по расследованию; обмен данными о происшествиях и инцидентах с ИКАО; оснащение комиссий по расследованию необходимым оборудованием; обучение специалистов по расследованию; выпуск рекомендаций по безопасности полетов; эффективное использование технических и финансовых ресурсов в целях расследования происшествий и инцидентов, и ряд других.



В отличии от МАК Бюро будет проводить расследования не только происшествий, но и серьезных инцидентов, которые отличаются только последствиями, но не обстоятельствами.



На церемонии подписания также присутствовали первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Роман Скляр, министр транспорта и дорог Киргизской Республики Жамшитбек Калилов. Они приветствовали подписание соглашения и заявили о намерении завершить внутригосударственные процедуры по присоединению к нему. Роман Скляр, в частности, отметил, что Казахстан планирует сделать это до конца 2018 года. Ожидается, что первый филиал Бюро будет создан в Республике Казахстан.



В дальнейшем другие государства могут присоединиться к подписанному соглашению.