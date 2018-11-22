Умер выдающийся казахстанский историк-археолог Карл Байпаков

09:54 24.11.2018

Назарбаев выразил соболезнования семье Байпакова

Глава государства отправил телеграмму.



Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, разделяя горечь утраты, выразил соболезнования родным и близким выдающегося ученого-археолога, академика Карла Байпакова в связи с его кончиной. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"На протяжении долгих лет он занимался изучением древних городов, расположенных вдоль Великого Шелкового пути, и написал ценные научные труды, имеющие важное историческое значение. Будучи руководителем Института археологии Национальной академии наук, Карл Байпаков проделал значительную работу по организации археологических исследований в нашей стране. Плодотворная деятельность ученого в разные годы была отмечена государственными премиями имени Ш.Валиханова и аль-Фараби, а также другими высшими наградами. Уверен, что казахстанцы никогда не забудут имя и труды ученого, который не жалея сил служил во благо процветания родной страны и народа, оставив за собой неизгладимый след", - говорится в телеграмме.



Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что гражданская панихида памяти Карла Молдахметовича Байпакова состоится в понедельник, 26 ноября, в Алматы, в Доме ученых, в 10:00.



23 ноября сообщалось о кончине заслуженного деятеля науки и техники Республики Казахстан Карла Байпакова.



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Карл Байпаков - доктор исторических наук, академик, заслуженный деятель науки Казахстана. Автор многочисленных работ и монографий. Скончался на 78 году жизни.



Родился 17 ноября 1940 года в Талгаре. В 1963 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета (кафедра археологии).



В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию (тема - "Средневековые города и поселения Семиречья (VII-XII вв.). В 1986 году защитил докторскую диссертацию (тема - "Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья VI - начала XII в. (динамика и основные этапы развития)").



Аспирант, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР (1963-1991).



С 1991 по 2010 год - директор Института археологии имени А. Х. Маргулана МОН РК. Почетный директор Института Археологии имени А. Х. Маргулана МОН РК. Научный консультант компании "Археологическая экспертиза". С 2011 года - председатель Общественного объединения "Казахстанское археологическое общество".



Являлся крупным специалистом в области средневековой археологии Казахстана и Центральной Азии. Его полномасштабные исследования таких памятников, как Отрар, городище Куйрыктобе, некрополь Костобе, буддийский храм на городище Койлык и многие другие расширили и обогатили источниковую базу древней истории Казахстана. Автор многочисленных монографий.