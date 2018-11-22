 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Это просто... "Біздін №1". В Восточно-Казахстанской области прошел областной Форум молодежи
10:06 24.11.2018

В ВКО прошел областной Форум молодежи "Біздің №1"
Численность молодежи региона составляет почти 265 тысяч человек в возрасте 14-29 лет, или 19 процентов от населения области.

Обширная программа форума, посвященного Дню Первого Президента Республики Казахстан, началась на базе ВКГУ им. С. Аманжолова с семинара-тренинга "Юридические аспекты в работе Молодежных ресурсных центров", передает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Там же состоялись торжественное открытие форума и молодежный актив по обсуждению статьи Главы государства Н. Назарбаева "Семь граней Великой степи".

– Численность молодежи региона составляет почти 265 тысяч человек в возрасте 14-29 лет, или 19 процентов от населения области, – подчеркнула руководитель Управления внутренней политики ВКО Ирина Смит. – Более 166 тысяч человек проживают в городах и более 98 тысяч – в сельской местности. Мерами государственной поддержки охвачено 22 238 молодых граждан, в том числе молодежной практикой, программой "С дипломом – в село!", "Жасыл ел". В мире все больше говорится о проблеме молодежи, исключенной из социальной жизни – неработающей, необучающейся. В области такая категория составляет 4,6 процента от общего числа молодых граждан. Это самый низкий показатель в республике. Но нам есть, над чем работать.
В ВКО запланирована реализация нескольких проектов, направленных на поддержку молодежи neet, особенно на селе, где проживает 40 % молодых граждан. Проекты рассчитаны на развитие активной занятости, волонтерского движения, предпринимательства, общественных инициатив и других направлений.

Проект МОН РК и Всемирного банка "Zhas project" позволит привлечь 286,6 млн тенге по 153 соцпроектам, в которых задействовано свыше 500 молодых жителей ВКО из числа безработных, самозанятых, инвалидов, сельчан.

– По программе "Серпiн-2050" обучаются 3349 студентов в пяти вузах и десяти колледжах области, – подчеркнул участник данной программы, магистрант ВКГУ им. С. Аманжолова Батырбай Абылкаир.
На мотивационной встрече "Будущее за нами" выступили лидеры общественного мнения. Поэт, лауреат Государственной премии "Серпер", победитель республиканского проекта "100 новых лиц Казахстана" Ержан Жумабек поделился секретами своего успеха и дальнейшими планами в творчестве.

– Такие мероприятия расширяют границы, указывают новые ориентиры, независимо от сферы деятельности, – отметил певец, победитель проекта "Х-фактор", финалист второго этапа проекта "100 новых лиц Казахстана" Евгений Выблов. – Это как тренировка, где занимаются начинающие спортсмены и олимпийские чемпионы.
Вдохновиться успехами можно было на мастер-классе победителя мирового конкурса парикмахеров-стилистов Владимира Дубинина, который делился своими профессиональными навыками со студентами.

Участники посетили выставку современного искусства "Myself".

Состоялась торжественная церемония закрытия Форума и бал, где наградили отличившихся за вклад в реализацию государственной молодежной политики по ряду номинаций: "Молодежный лидер года", "Студенческий лидер года", "Молодой профессионал", "Молодой журналист года", "Молодежная акция года" и "Молодая семья".

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543043160
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