Путин наградил орденом "Дружбы" казахстанского актера Юрия Померанцева

15:26 24.11.2018

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ, согласно которому актер Государственного Академического русского театра драмы им. М. Лермонтова Юрий Борисович Померанцев награжден Орденом Дружбы, передает Zakon.kz со ссылкой на Кремль.



Орден Юрию Борисовичу вручил генеральный консул Российской Федерации в Казахстане Евгений Бобров на торжественном вечере, который был посвящен 85-летию ГАРТД им. М. Лермонтова.



Юрий Борисович Померанцев родился 11 февраля 1923 года в Киеве. В 1943 году приехал в Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мама. Юрий Борисович - советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, общественный деятель, депутат Верховного Совета Казахской ССР, народный артист Казахской ССР, Герой Труда Казахстана.