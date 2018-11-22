"Дело о 60 млрд тугриков". 40 монгольских депутатов объявили бойкот спикеру Энхболду

23:16 24.11.2018

В Монголии 40 депутатов протестуют против спикера парламента



Предыстория: $400 тыс. за кресло министра в Монголии, сколько стоят другие должности? - The Washington Post



22 ноября очередная сессия монгольского парламента (Великого государственного хурала- ВГХ) была отложена более чем на полтора часа из-за бойкота почти 40 депутатов, протестующих против спикера парламента Миэгомбын Энхболда, сообщает news.mn.



Депутаты обвиняют М.Энхболда в том, что он не проводит обсуждения в парламенте по ряду вопросов, которые они представили. Например, спикер проигнорировал просьбу депутата Л. Ойюн-Эрдене обсудить политический скандал с коррупцией в так называемом "деле о 60 млрд тугриков" ($23 млн). Затем депутаты начали обвинять спикера парламента в конфликте интересов, отмечается в статье.



Недавно письмо о роспуске кабинета было представлено спикеру М. Энхболду. Согласно закону, письмо должно быть обсуждено постоянным комитетом парламента по государственной структуре в течение недели и парламентом в течение 14 дней.



Вопрос с названием "дело о 60 млрд тугриков" появился в связи с обнародованием в СМИ "секретной" аудиозаписи, в которой якобы "некоторые руководители Монгольской Народной партии (МНП0 обсуждают о том, как заработать 60 млрд тугриков, например, путем продажи государственной должности". Аутентичность этой записи не доказана и пока никакого расследования в отношении замешанных в данном скандале официальных лиц не начато.