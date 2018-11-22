В КырМВД рассказали подробности убийства прокурора Баткенской области - выстрелил и сжег тело...

00:13 25.11.2018

Подозреваемый в убийстве прокурора Баткенской области Мелис Калыков выстрелил в погибшего Анарбая Мамажакыпова из ружья, а затем сжег его тело. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Уточняется, что телесные повреждения Мелис Калыков получил во время драки с прокурором области.



"По предварительным данным, в ходе ссоры, переросшей в драку, Мелис Калыков произвел выстрел из охотничьего ружья в Анарбая Мамажакыпова. Для того чтобы скрыть преступление, он сжег его тело. Восемьдесят процентов тела погибшего обгорело, родственники с трудом опознали его. Подозреваемый содержится в СИЗО Оша, уголовное дело расследуется межрегиональным управлением МВД. Информация об избиении милиционерами Мелиса Калыкова не соответствует действительности", - прокомментировали в МВД.



Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября. Тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника Управления капитального строительства Баткенской области. Подозреваемый заявил о пытках со стороны правоохранительных органов.



24 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА