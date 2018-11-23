Нефть скоро будет в дефиците? - Frankfurter Rundschau

09:59 25.11.2018

23 ноября 2018 г.

Йоахим Вилле | Frankfurter Rundschau



Уже в начале следующего десятилетия миру может угрожать серьезный нефтяной кризис, предупреждает Международное энергетическое агентство. По оценке МЭА, нефтедобыча может значительно сократиться, если нефтяная промышленность не увеличит свои инвестиции в добычу нефти из новых источников, а США не будут производить значительно больше нефти путем фрекинга, передает Frankfurter Rundschau.



Согласно недавно представленному МЭА "Прогнозу мировой энергетики", "без новых инвестиций мировая нефтедобыча сократится к 2025 году вдвое, при этом суточная добыча, составляющая на настоящий момент около 92 млн баррелей, каждый год будет в среднем падать на 6 млн баррелей", пишет автор публикации Йоахим Вилле.



"Хватит ли инвестиций в исследование новых месторождений и добычу для того, чтобы компенсировать падающие объемы добычи из старых источников и удовлетворить растущий мировой спрос на нефть, - большой вопрос, - считает журналист. - Эксперты из германского подразделения "Ассоциации по исследованию пика нефти и газа" (ASPO) указывают на то, что в начале 2000-х отрасль заметно увеличила свои инвестиции, однако это не привело к открытию новых крупных месторождений".



"На самом деле объем нефтедобычи из новых месторождений в последние годы последовательно сокращался. (...) Сокращение добычи компенсировалось так называемой неконвенциональной нефтью, добываемой с помощью фрекинга, из битуминозных песков и на глубоководном шельфе. Вопрос заключается в том, как долго это еще будет функционировать", - отмечает автор.



По мнению эксперта ASPO Йорна Шварца, сокращение традиционной нефтедобычи настолько значительно, что его нельзя компенсировать нефтью, добываемой с помощью фрекинга. В немецком Объединении предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, в свою очередь, уверены, что "нефти более чем достаточно, конца нефтяной эпохи не предвидится", передает издание.



Источник: Frankfurter Rundschau