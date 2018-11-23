Казахстан. В поисках социального "рая", - А.Омирбек

10:49 25.11.2018 В поисках социального "рая". Чему Казахстан мог бы поучиться у других стран СНГ?



С самых высоких трибун нам постоянно говорят, что главная цель всех реформ, проводимых в стране, – рост благосостояния каждого казахстанца. Но нередко случается так, что государственные программы, направленные на поддержку населения, либо не срабатывают вовсе, либо реализуются лишь наполовину.



Возможно, одна из причин заключается в том, что, получив президентское поручение, разработчики таких программ излишне заглядываются на страны Запада, пытаясь пересадить их опыт на нашу почву. Но на практике такая "пересадка" редко получается удачной. Между тем, многое можно было бы перенять у наших ближайших соседей, и с учетом недавнего общего прошлого это представляется более оправданным.



Наши партнеры по СНГ реализуют массу государственных программ социальной направленности. Среди них есть неплохие, но мало чем отличающиеся от тех, которые приняты в Казахстане. Хватает и откровенно "странных". Таких, например, как обязательные уроки шахмат, которые сегодня внедряются в 150 общеобразовательных школах Узбекистана. Но есть и примеры, "достойные подражания" или, как минимум, интересные с точки зрения практического воплощения в условиях нашей страны.



Особенность казахстанских программ заключается в том, что они направлены на всех сразу и ни на кого конкретного. Плюс к этому почему-то отечественные чиновники (а в последнее время и депутаты) зациклились на иждивенческих настроениях, якобы царящих среди тех наших сограждан, которые претендуют на государственную поддержку. Мол, хватит кормить народ рыбой, пришла пора дать в руки каждому нуждающемуся удочку – пусть сам вылавливает социальные блага под чутким руководством более опытных "рыбаков" в лице социальных служб. Безусловно, в таком подходе есть своя логика. Но можно ли считать его единственно верным? Чтобы получить ответ на этот вопрос, обратимся к опыту других стран СНГ.



Развитой социализм с белорусским лицом



Реализованную Беларусью, нашим партнером по Евразийскому экономическому союзу, программу возрождения и развития села можно считать уникальной. По крайней мере, на постсоветском пространстве. Ее итогом стало появление более полутора тысяч агрогородков. Это благоустроенные населенные пункты с производственной и социальной инфраструктурой, которая обеспечивает определенные стандарты жизни для населения, проживающего как в этих городках, так и на прилегающих территориях. Если использовать принятую у нас риторику, они должны были стать новыми точками экономического роста и сыграть роль магнита для трудовых ресурсов в сельской местности. Причем надо признать: пусть и не без сучка с задоринкой, но у белорусов все получилось.



Конечно, сами по себе агрогородки как территориальные единицы интереса населения к себе не возбудили. Детонатором социальной активности стала инициатива "батьки" за счет госсредств обеспечить колхозников бесплатным жильем. Слово "колхозники" употреблено не ради красного словца: в Беларуси колхозы никто не разваливал, они выдюжили, встали на рельсы рыночной экономики и, как и прежде, остаются сферой государственного влияния.



Речь идет о современных двухэтажных коттеджах площадью от 80 до 120 квадратных метров каждый с подключенными к ним центральными коммуникациями и приусадебными участками в восемь-десять соток. Стать обладателем такого "домика" может любой, причем совершенно бесплатно. Главное условие – чтобы хотя бы один член семьи трудоустроился в местный колхоз. Но даже не это стало главной "завлекалочкой". Изначально, по условиям программы, колхозники получают дома в безвозмездное пользование. По сути, это служебное жилье. Но проработав в колхозе десять лет, можно оформить коттедж в частную собственность. Впрочем, необязательно ждать столько.



При увольнении человеку предоставляется право выкупить дом по остаточной стоимости, которая сокращается согласно следующей схеме: минус 10 процентов за каждый полный отработанный в колхозе год. Не знаю, кому как, но лично мне в далеком детстве именно таким и представлялся развитой социализм, который строили мои родители.



Конечно, как и у любой медали, здесь есть обратная сторона. Белорусская программа нередко подвергалась критике, причем вполне обоснованной. И качество строительства "президентских домиков" хромало, и зарплата в агрогородках не чета окладам в городах, и социальная инфраструктура подкачала – мол, нечем молодежи занять себя в свободное время...



Претензий – на воз и маленькую тележку. Хотя, по нашим меркам, белорусам жить бы да радоваться.



Например, совокупный доход молодой семьи, работающей в колхозе, начинается с тысячи условных единиц. Плюс всегда можно взять подработку и, как минимум, вдвое увеличить "оклад", есть возможность развивать свое подворье (колхоз помогает и сеном, и кормами), а если не хватает собственного огорода, то предоставляется право арендовать земли на колхозных полях – например, за 15 соток придется выложить всего-то 15 долларов в год. Также есть возможность покупать продукты в колхозе по сниженным ценам.



Такими "привилегиями" и объясняется то, что, несмотря на упомянутую выше критику, мало кто из агрогородков уехал. Конечно, "беглецы" были – тяжелый крестьянский труд не все готовы выдержать даже при наличии "райских" условий. Но таких немного. После завершения реализации президентской программы агрогородки продолжают прирастать новыми "домиками" – по 3–5 в год. И на них – очередь.



К слову сказать, не так давно журналисты одного из белорусских изданий наведались в такое поселение, чтобы рассказать о тамошних "тяготах жизни" и проиллюстрировать материал фотографиями "неприглядной действительности". Напоследок они задали местным жителям далеко не риторический вопрос: "Остались бы вы жить в агрогородке, если бы можно было переехать, к примеру, в соседний райцентр, а то и в Минск?". Сами же журналисты признались: "Люди смотрели на нас, как на инопланетян". "Мы здесь, потому что есть жилье и платят деньги, - отвечали они. - Что может быть важнее?".



Кстати, это вполне отражает видение белорусского президента. "Если будет хорошая зарплата, жилье, то это станет главным аргументом для людей при решении оставаться им жить на месте или же уезжать в большой город", – не перестает заявлять Александр Лукашенко.



В конце прошлого года он инициировал создание "деревень будущего". К агрогородкам планируется "подключить" близлежащие деревни, что позволит населению заниматься не только сельским хозяйством, но и, например, развитием агрои экотуризма.



Узбекские "пряники"



В Узбекистане государство совместно с Федерацией профсоюзов и благотворительным фондом "Махалла" второй год реализует крупномасштабный проект, направленный на поддержку малообеспеченных слоев населения. Отчасти он заимствовал казахстанский опыт реализации таких программ, как адресная социальная поддержка, развитие массового предпринимательства и продуктивной занятости, "Дорожная карта занятости". Узбеки так же, как и мы, пошли по пути предоставления льготных кредитов на открытие собственного дела и обеспечение



самозанятости, а также трудоустройства безработных на социальные рабочие места. Но в отличие от казахстанского варианта, узбекский многослойный торт венчает аппетитная "вишенка".



Реализуемая нашим южным соседом программа предусматривает оказание безвозмездной помощи семьям, проживающим в тяжелых жилищно-бытовых условиях, потерявшим кормильцев или ухаживающим за инвалидами. И речь не идет о раздаче энных сумм или тех же пресловутых "удочек". Правительство Узбекистана радикально подходит к решению проблемы, бросая нуждающимся самый настоящий спасательный круг, схватившись за который можно начать барахтаться и попытаться выплыть из непростой жизненной ситуации.



Программа поддержки предусматривает ежегодное приобретение за счет бюджетных средств доступного жилья для пяти семей (не имеющих крыши над головой или проживающих в аварийных и ветхих домах) в каждом районе и в каждом городе республики.



На первый взгляд может показаться, что речь идет о "мелочевке" – ну что такое пять семей! Но в Узбекистане насчитывается 164 района и 118 городов. Следовательно, только в нынешнем году новое жилье получат 1410 семей!



Возможно, на фоне общей массы нуждающихся это капля в море. С другой стороны, если даже для полутора тысяч семей проводимая государством социальная политика оказалась не пустым звуком, то эффект уже налицо. К тому же этой одной-единственной программой предусмотрены и другие механизмы поддержки. Например, ремонт жилья.



Причем речь идет опять же не о наведении кастрюльной позолоты, а о капитальных изменениях, которые реально могут улучшить жизнь простого человека – ремонте кровли, замене окон, пола и т.д. Такой помощью в прошлом году смогли воспользоваться почти три тысячи семей, в этом – свыше семи тысяч.



Кроме того, стоит отметить, что в течение двух последних лет почти 40 тысяч узбекских семей, отнесенных к категории малообеспеченных, смогли за счет государства приобрести либо газовые и электропечи, либо холодильники, либо швейные машины и прочую необходимую бытовую технику. Для сельчан был предусмотрен и другой вариант: не нужна техника – бери корову...



Азербайджанский акцент



Азербайджан можно смело назвать лидером среди стран СНГ по предоставлению социальной ипотеки. Максимальная сумма льготных ипотечных кредитов установлена на уровне 100 тысяч манатов (58,9 тысячи долларов). Предоставляются они по ставке не выше 4-х процентов годовых, срок - до 30 лет. Первичный взнос составляет 10 процентов от стоимости жилья. Эта мера поддержки распространяется на членов семей шехидов (погибших на войне в Карабахе) и национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, а также военных с минимальным стажем службы в три года.



Примечательно, что, взяв социальную ипотеку, эти категории граждан могут приобрести социальное жилье – современные жилые комплексы, возведенные государственным агентством по строительству. Например, "однушку" можно приобрести за 17,5 тысячи долларов (для сравнения: стоимость однокомнатных квартир в новостройках начинается с 28 тысяч долларов), при этом ежемесячный платеж по социальной ипотеке будет составлять 70-80 долларов в месяц (среднемесячная номинальная заработная плата в республике на 1 октября с.г. составила 320 долларов).



Как говорится, без комментариев. Остается только добавить, что в этом году в Азербайджане началось внедрение механизма гарантирования ипотечных кредитов, который позволит малообеспеченным семьям приобретать жилье посредством ипотечных кредитов с более низким первоначальным взносом. Речь идет о 5-6 процентах от стоимости жилья.



Вместо P.S



Вышеперечисленные и другие аналогичные программы влетают государствам, их реализующим, в копеечку. Например, строительство каждого агрогородка обошлось белорусскому бюджету в полмиллиона долларов. В сумме цифра, конечно, получается серьезная, но и Казахстан выделяет не меньше средств на развитие того же села. Только за последние пять лет на эти цели было потрачено свыше двух миллиардов долларов. Но сопоставим ли полученный нами эффект с белорусским? Вопрос, как говорится, на засыпку. Кстати, по образу и подобию именно белорусских агрогородков сегодня развиваются отдельные регионы не только в России, но и в далекой Венесуэле. Казахстанский же опыт, насколько нам известно, никто не копирует.



Видимо, пример ближайших соседей по СНГ не впечатляет разработчиков отечественных программ социальной направленности. Ведь они привыкли ориентироваться только на Европу с Америкой, которые нужно догнать и перегнать. Но, думается, социальная сфера – не место для демонстрации апломба и снобизма...



Асель Омирбек

23.11.18 Источник - camonitor.kz

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