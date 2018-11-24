"Пряник" для уехавших. Узбекистан созывает соотечественников, - САМ

10:50 25.11.2018

"Пряник" для уехавших. Узбекистан созывает соотечественников. А что Казахстан?



Недавно узбекский лидер Шавкат Мирзиеев подписал постановление о совершенствовании государственной политики по работе с соотечественниками, проживающими за рубежом. Согласно документу, теперь они могут получать гражданство страны и оформлять визы для въезда в нее по упрощенной схеме, а высококвалифицированные специалисты – устраиваться на работу и рассчитывать на помощь в решении социальных и бытовых вопросов.



Разрешено предоставлять им пустующие объекты государственной собственности и земельные участки для реализации предпринимательских, научно-исследовательских, образовательных, инновационных и иных проектов и программ.



Также предусматриваются полное или частичное финансирование учебы, привлечение высококвалифицированных кадров к работе на руководящих должностях в органах государственного и хозяйственного управления.



Узбекистан планирует за счет возвращения соотечественников и использования их потенциала существенно нарастить темпы экономического роста.



Не пора ли и Казахстану задуматься над возвращением тех, кто уехал за рубеж?



Айкын Конуров, руководитель фракции КНПК в мажилисе парламента РК: "Конкурировать с развитыми странами мы пока не можем"



Глобализация делает условными границы и стирает национальную самоидентификацию. Выросли уже несколько поколений людей, которые позиционируют себя как граждане мира. В таких же условиях было сформировано мировое разделение труда: выгодные позиции заняли развитые страны, где востребованы лучшие научные и технические кадры, созданы и поддерживаются соответствующие инфраструктура и качество жизни. Таким образом, они подобно пылесосу втягивают в себя со всего мира гениальных и просто талантливых людей, благодаря которым получают дополнительное преимущество. Конкурировать с ними в плане качества жизни, безопасности, инфраструктуры мы пока не можем, что ставит нас в невыгодное положение. В результате наши гении и таланты уезжают.



Раз мы позиционируем себя как демократическое государство и встроены в проект глобализации, то применять административно-командные и тем более репрессивные методы воздействия на граждан с целью удержать их здесь или вернуть обратно на родину нельзя. Остается "метод пряника", что предполагает создание для таких людей специальных условий.



Айгуль Омарова, политолог: "Программа по возвращению соотечественников необходима"



Любопытно, что инициатива президента Узбекистана прозвучала именно сейчас, когда наш сосед активно продвигает себя в роли регионального лидера. Возвращение в страну ученых, врачей, инженеров, представителей других профессий будет означать внедрение новых технологий, применение инноваций не только в сфере производства, но и в менеджменте, маркетинге. Следовательно, новое поколение узбекистанцев начнет осознавать необходимость овладения знаниями и выбора профессии уже в школе. И не сомневаюсь, что через несколько лет экономика соседней страны начнет быстро расти.



Конечно, предложение о возвращении наших соотечественников, проживающих за границей, я поддерживаю обеими руками. Есть немало людей, которые в силу различных обстоятельств остались за рубежом и вполне успешно работают там. К сожалению, многие покинули Казахстан в силу того, что оказались здесь невостребованными. А если у человека нет работы, достойной зарплаты и жилья, то он предпочитает выбрать иное место проживания. Это естественно.



Программа по возвращению соотечественников не просто необходима, она требует детальной проработки с определением конкретных сфер, где нам требуются квалифицированные кадры. В ней должны найти отражение уровень зарплаты (понятно, что люди зарабатывают за рубежом на порядок больше), обеспечение жильем, а главное – условия труда. Например, ученые должны иметь лаборатории для проведения исследований. Скажем, у нас есть знаменитый математик, академик Аскар Жумадильдаев. А есть ли у него своя школа, в которой можно было бы воспитывать будущих эйлеров, ковалевских, колмогоровых? Какую помощь ему оказывает государство?



Или возьмите генетику. Какая поддержка оказывается доктору наук Лейле Джансугуровой-Габитовой? А ведь генетика именно сейчас нужна Казахстану для того, чтобы предотвратить, к примеру, пандемии.



Год назад был создан фонд "Отандастар". Что мы знаем о его деятельности? Да ничего. А ведь основная задача фонда – работа с зарубежными соотечественниками, чтобы способствовать их возвращению домой.



Формально работа с казахстанцами, живущими за рубежом, вроде бы ведется. Однако она не соответствует духу времени, которое требует появления в стране высококвалифицированных кадров, способных переломить ситуацию буквально во всех отраслях экономики. Собственно говоря, реализация программы "Рухани жаңғыру" как раз в этом и должна заключаться. Ведь за границей большей частью находятся представители интеллектуальной элиты. И потенциал у этих людей огромный. Почему бы не использовать его на пользу Казахстану? Но использовать по уму, не суля пряники, а обеспечив достойную работу и надлежащий уровень жизни. Вот тогда и можно будет говорить, что наша страна займет свое место в 30-ке наиболее развитых государств мира.



Мурат Телибеков, мусульманский общественный деятель: "У Казахстана с 18-миллионным населением есть основания для беспокойства"



Каждый раз, когда речь заходит о возвращении соотечественников на родину, у меня в памяти всплывает опыт Германии. Из миллионов людей, стремившихся жить в этой процветающей стране, она отдавала предпочтение именно немцам. Повторяю еще раз: в процветающей стране! Именно по этой причине миграционный проект был успешно реализован.



А теперь давайте примерим этот "наряд" на Узбекистан или любую другую страну Центральной Азии. Задам простой вопрос: можно ли сказать, что миллионы людей сегодня горят желанием жить и трудиться там? Можно ли серьезно воспринимать подобные месседжи, если с каждым годом, напротив, увеличивается количество людей, уезжающих из этой страны? Ответ очевиден.



Конечно же, Мирзиеев – толковый руководитель, и, то, что он делает сегодня в Узбекистане, вызывает уважение. Однако с возвращением соотечественников, проживающих за границей, он явно поторопился. На мой взгляд, начинать надо не с этого.



Патриотизм – благородное чувство, но на первом месте у людей стоят другие вещи: уверенность в завтрашнем дне, главенство закона, а не кумовства... Им важно иметь гарантии того, что вложенные инвестиции, построенные заводы завтра не заберут чиновники или бандиты. Что реализовать себя можно вне зависимости от симпатий министра или акима. Что можно не опасаться за жизнь и здоровье своих детей. Что политический курс государства предсказуем на многие годы вперед, а образование и здравоохранение находятся на должном уровне. Все очень просто.



Впрочем, для Узбекистана с его 30-миллионным населением это не такая уж острая проблема, можно даже на время расслабиться. А вот у Казахстана с 18 миллионами жителей есть основания для беспокойства.



Думаю, нет необходимости проводить специальную работу с целью убедить соотечественников вернуться на родину. Современные средства коммуникации, Интернет, спутниковое телевидение прекрасно справляются с информированием людей. Границы прозрачны, каждый сам может приехать и убедиться воочию. Поэтому нет необходимости прилагать особые усилия в этом направлении.



Помощь государства, на мой взгляд, должна заключаться в том, чтобы максимально упростить получение гражданства и помочь оралманам интегрироваться в общество. Причем никаких привилегий по сравнению с местным населением они не должны иметь, иначе это породит нездоровый антагонизм.



Кстати, есть смысл задуматься над тем, чтобы придать слову "оралман" более широкий смысл. Почему, к примеру, оралманом не может быть русский или украинец, чьи предки родились и жили в Казахстане, внесли большой вклад в его развитие? Вопрос отнюдь не риторический. Время меняет многие представления, которые раньше казались незыблемыми.



Айгуль Соловьева, общественный деятель, политик: "Надеяться на возвращение наших лучших умов из-за границы не приходится"



Вопрос миграции за рубеж наших граждан, в том числе профессиональных кадров, является актуальным. Он уже становится серьезной проблемой. Поэтому предложение президента Узбекистана заслуживает и нашего пристального внимания. Казахстану не только пора, но и необходимо принять подобную программу.



Тех, кто уехал в 1990-х и "нулевых" годах, можно вернуть, но путем создания условий, инфраструктуры, использования определенных стимулов. Чтобы реализовать такую политику, в стране нужно изменить многое, причем существенно. То есть, надо сделать так, чтобы люди сами почувствовали необходимость возвращения и свою нужность стране. А это предполагает проведение значительных преобразований во всех сферах нашей жизни. Только комплексные меры принесут необходимые плоды и сделают страну привлекательной для талантливых ученых, врачей, педагогов, инженеров, в целом для конкурентоспособных профессионалов.



Можно, конечно, сконцентрироваться на возвращении отдельных персоналий, но они здесь не осядут основательно и, заработав деньги, снова уедут туда, где комфортнее жить. Выборочная работа с соотечественниками непродуктивна. Ведь конечная цель заключается не в том, чтобы вернуть уехавших, а в том, чтобы построить такой Казахстан, с которым людям хотелось бы связать и свою судьбу, и судьбы детей, внуков. До тех пор, пока мы сами не начнем реальные преобразования по улучшению атмосферы и качества жизни в Казахстане, никто специально реформировать страну не приедет.



Аскар Муминов

24.11.18