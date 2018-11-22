 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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3 корабля ВМС Украины пытаются прорваться под Крымским мостом в Азов
17:24 25.11.2018

После того, как проход под Крымским мостом был открыт на некоторое время, его снова сделали недоступным для судоходства

"На несколько минут сухогруз убрали, под мостом, в сторону Азовского моря, прошли катера береговой охраны России, и сухогруз вновь перекрыл фарватер", - говорится в сообщении.

Таким образом, это опровергает сообщения СМИ о том, что украинские плавсредства прошли под аркой моста и движутся по Керченскому проливу в направлении акватории Азовского моря.

Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ в Черном море и направились в Керченский пролив. Суда совершают опасные маневры и отказываются подчиняться законным требованиям погранохраны.

Украинская сторона утверждает, что проход ее судов осуществляется в плановом режиме из Одессы в Мариуполь, обвинив Россию в провокации и нарушении норм морского права.

Позднее известный политик Арсений Яценюк призвал Украину разорвать договор с Россией об использовании Азовского моря, а НАТО - ввести действенные санкции против РФ.

Сенатор от Севастополя, вице-адмирал Валерий Куликов убежден, что России не следует бояться провокаций украинского флота, поскольку Черноморский флот выдавливал даже боевые корабли США.

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Пресс-служба ВМС Украины обнародовала снимок, на котором якобы отображен момент тарана украинского буксира пограничным кораблем российского флота.

В сообщении говорится, что российский пограничный сторожевой корабль "Дон" пошел на таран украинского рейдового буксира, в результате чего была повреждена обшивка, леерное ограждение и главный двигатель корабля, а также потерян спасательный плотик.

Источник - ukraina.ru
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