 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Джихадисты атаковали Алеппо химическими снарядами. РосВКС бомбанули джихадистов
19:38 25.11.2018

Российские ВКС нанесли удары по позициям террористов, в субботу обстрелявших Алеппо химическими боеприпасами, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары", - заявил он.

По предварительным данным, боевики обстреляли сирийский город Алеппо снарядами с хлором

Конашенков подчеркнул, что в результате авиаударов все цели боевиков уничтожены. "О нанесении ударов турецкая сторона была предупреждена заранее по "горячей линии связи", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Кроме того, по его словам, российская разведка выявила признаки подготовки боевиков в Сирии к повторному применению химических боеприпасов.

"В демилитаризованной зоне провинции Идлиб обнаружены огневые средства, из которых боевиками незаконных вооруженных формирований наносились удары с применением отравляющих веществ по городу Алеппо, а также выявлены признаки подготовки к их повторному применению", - заявил Конашенков.

Ранее агентство SANA сообщило, что сирийские власти обратились к Совету Безопасности ООН с призывом осудить атаку в Алеппо.

Сирийские СМИ в воскресенье рассказали, что террористические группировки, базирующиеся в провинции Алеппо, выпустили снаряды с отравляющими веществами по нескольким кварталам Алеппо.

По данным источников SANA, в больницы города Алеппо поступили 107 пострадавших, несколько из них - в тяжелом состоянии.

Ранее врач приемного отделения больницы в Алеппо Шерван Шехо сообщил журналистам, что медицинская помощь оказана 73 мирным жителям, включая четырех детей, после обстрела сирийского города Алеппо боевиками.

Источник - INTERFAX.RU
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