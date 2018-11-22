Джихадисты атаковали Алеппо химическими снарядами. РосВКС бомбанули джихадистов

19:38 25.11.2018

Российские ВКС нанесли удары по позициям террористов, в субботу обстрелявших Алеппо химическими боеприпасами, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.



"По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары", - заявил он.



По предварительным данным, боевики обстреляли сирийский город Алеппо снарядами с хлором



Конашенков подчеркнул, что в результате авиаударов все цели боевиков уничтожены. "О нанесении ударов турецкая сторона была предупреждена заранее по "горячей линии связи", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.



Кроме того, по его словам, российская разведка выявила признаки подготовки боевиков в Сирии к повторному применению химических боеприпасов.



"В демилитаризованной зоне провинции Идлиб обнаружены огневые средства, из которых боевиками незаконных вооруженных формирований наносились удары с применением отравляющих веществ по городу Алеппо, а также выявлены признаки подготовки к их повторному применению", - заявил Конашенков.



Ранее агентство SANA сообщило, что сирийские власти обратились к Совету Безопасности ООН с призывом осудить атаку в Алеппо.



Сирийские СМИ в воскресенье рассказали, что террористические группировки, базирующиеся в провинции Алеппо, выпустили снаряды с отравляющими веществами по нескольким кварталам Алеппо.



По данным источников SANA, в больницы города Алеппо поступили 107 пострадавших, несколько из них - в тяжелом состоянии.



Ранее врач приемного отделения больницы в Алеппо Шерван Шехо сообщил журналистам, что медицинская помощь оказана 73 мирным жителям, включая четырех детей, после обстрела сирийского города Алеппо боевиками.