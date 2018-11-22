Нефтяной соблазн корпораций и обострение в Палестине, - С.Кожемякин

20:25 25.11.2018 Нефтяной соблазн корпораций



Обострение конфликта в Палестине - закономерное следствие политики США и правых кругов Израиля, растоптавших процесс мирного урегулирования. Попытка примирить враждующие стороны провалилась и в Ливии. Страну делят иностранные державы, которым не дают покоя залежи сырья.



Растоптанная надежда



Разрывы бомб, вой сирен, крики раненых… На прошлой неделе сектор Газа - этот небольшой палестинский анклав - снова испытал весь ужас израильских обстрелов. Мишенями для бомбардировок оказались полторы сотни объектов, среди них - гостиница и здание телеканала. Поводом для эскалации стала провокация. 11 ноября в сектор проникла группа бойцов израильского спецподразделения. Переодетые агенты должны были ликвидировать одного из командиров правящего в регионе движения ХАМАС, но были обнаружены. Перестрелкой дело не закончилось: на помощь израильтянам прибыли боевые вертолеты. В ответ приграничные районы Израиля подверглись обстрелам самодельными ракетами, ущерб от которых, как правило, минимален. Но этого оказалось достаточно для начала "акции возмездия": в течение двух дней сектор Газа подвергался массированным авиаударам. При посредничестве Египта удалось заключить перемирие, однако ситуация остается крайне напряженной.



За последние месяцы на границе погибли более 200 человек, 22 тысячи получили ранения, преимущественно огнестрельные. Таков печальный счет "Марша возвращения" - акции, начатой палестинцами в ответ на признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Каждую пятницу к пограничным заграждениям выходят возмущенные жители. В израильских военных летят камни и проклятия, в ответ открывается огонь на поражение. Например, только за один день - 28 сентября - в секторе Газа были убиты семь человек, включая двух несовершеннолетних подростков, ранения получили 505 палестинцев. Непропорциональное применение силы характерно и для других районов. 29 октября на Западном берегу реки Иордан израильские военные застрелили трех мальчишек возрастом 13-14 лет. При этом к ним долгое время не подпускали машину "скорой помощи", хотя спасти детей еще было можно…



Упоминание США не случайно. Вашингтон несет огромную долю ответственности и за смерти, и за срыв мирного процесса. Напомним, что год назад Дональд Трамп объявил о признании "единого и неделимого" Иерусалима столицей Израиля. В мае туда из Тель-Авива было перебазировано американское посольство. Тем самым США грубо нарушили резолюции Генассамблеи ООН, согласно которым Палестина имеет право на Восточный Иерусалим.



Но это только часть унижений, которым администрация Трампа подвергает палестинский народ, а заодно и всю систему международного права. В Вашингтоне закрыли представительство Палестины под циничным предлогом, что она будто бы не прилагает усилий для примирения с Израилем. Вдобавок США прекратили финансирование всех программ ООН, направленных на помощь палестинцам и палестинским беженцам, проживающим в Сирии, Иордании и Ливане. Из-за этого в сентябре не смогли пойти в школы почти 500 тысяч детей.



Наконец, Вашингтоном готовится "новый всеобъемлющий план мирного урегулирования". Впервые о нем заговорили еще весной, а на днях спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт сообщил, что план будет опубликован в ближайшее время. Утечки информации не оставляют сомнений: Палестине уготована судьба не суверенного государства (как того требуют ООН и большинство стран мира), а израильской колонии. По словам генерального секретаря Организации освобождения Палестины Саиба Орейката, документ состоит из 13 пунктов, каждый из которых - это гвоздь в крышку гроба десятилетий мирного процесса. Так, Палестина будет лишена всех прав на Иерусалим, в качестве административного центра ей предложат использовать городок Абу-Дис. И без того урезанная территория Западного берега сократится за счет еврейских поселенческих блоков, созданных опять-таки в нарушение резолюций ООН. А это как минимум 10 процентов площади региона.



Создание Государства Палестина план предусматривает, но с массой оговорок. Оно не сможет иметь собственные вооруженные силы, ответственность за обеспечение его безопасности останется за Израилем. Последний сохранит военное присутствие в ключевых районах, а также полный контроль над воздушным пространством и территориальными водами Палестины. Кроме того, необходимым условием для формирования государства станет согласие его руководства признать Израиль в качестве "национальной родины еврейского народа".



В самой Палестине назвали план "пощечиной" и отказались его обсуждать. Там повторили, что согласятся признать Израиль только в ответ на признание Палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме. Поэтому США действуют испытанным методом кнута и пряника. Постпред при ООН Никки Хейли заявила, что весь мир должен оказать давление на главу палестинской администрации Махмуда Аббаса. С этой же целью упомянутый Гринблатт и старший советник Трампа Джаред Кушнер встречаются с лидерами арабских государств. Результаты уже есть: власти Саудовской Аравии и некоторых других стран допускают признание Израиля родиной еврейского народа и критикуют Палестину за "несговорчивость". С другой стороны, властям автономии сулят щедрую помощь, если они примут предлагаемый вариант.



Но нет никаких гарантий того, что Палестина получит даже эти подачки. Действия США развязали руки самым реакционным силам внутри Израиля. Почувствовав безнаказанность, они пошли по пути откровенной расистской политики. Во-первых, это проявилось в строительстве новых еврейских поселений на палестинской территории. Только в августе было одобрено возведение свыше тысячи домов на Западном берегу Иордана.



Во-вторых, арабское население Израиля объявлено "гражданами второго сорта". Именно так можно расценить принятый парламентом закон "О еврейском характере государства". Согласно ему, "государство Израиль является национальным государством еврейского народа, в котором он реализует свое естественное культурное, религиозное и историческое право на самоопределение". Иврит наделен статусом единственного государственного языка. Арабскому - родному языку для 20 с лишним процентов граждан - обещан особый статус, но принятие соответствующего закона отложено на неопределенный срок. "Национальной ценностью" провозглашено и развитие поселений на палестинской территории.



Скандальный закон принят с минимальным перевесом - голосами 62 из 120 депутатов. Против выступили арабские и часть еврейских партий, но самое большее, что им удалось, - это исключить некоторые одиозные нормы (например, признание Торы как единственного источника права). Депутатов-арабов, скандировавших слово "Апартеид!", просто выставили из зала заседаний. На очереди - новые ограничения. Правящая партия "Ликуд" хочет запретить использование палестинского флага - "флага врагов" - во время публичных мероприятий. Нарушителям грозит тюремное заключение.



Напряженность в регионе провоцируется открыто и совершенно сознательно. Капитал привык выплавлять из насилия и людского горя звонкую монету, но рискует встретить отпор миллионов угнетенных и униженных людей.



Обратная сторона мирных инициатив



В отличие от Палестины, которая десятилетиями живет в условиях насилия и всестороннего кризиса, Ливия погружена в хаос сравнительно недавно. Однако семи лет оказалось достаточно, чтобы полностью уничтожить достижения эпохи Муамара Каддафи. Страна распалась на несколько частей, в каждой действуют десятки банд. Занимаясь вымогательством, наркотрафиком и торговлей людьми, они держат в страхе жителей когда-то процветавшей страны. В августе в поле боя превратился крупнейший город - Триполи. Вооруженные группировки принялись за передел сфер влияния. То затухая, то разгораясь, столкновения продолжались до конца октября. Погибли как минимум 120 человек, почти 20 тысяч жителей покинули свои дома.



Ситуация в Ливии является прямым следствием соперничества иностранных государств. Недра, богатые нефтью и газом, важное географическое положение в центре Средиземноморья превратили страну в предмет их вожделения. Это обрекает на неудачу все попытки мирного урегулирования. Если не сказать больше: подобные инициативы встроены во все тот же процесс конкуренции.



Не стала исключением международная конференция, прошедшая 12-13 ноября в итальянском Палермо. Еще до ее открытия была названа главная задача форума - "приблизить полное урегулирование через достижение согласия между политическими силами". Но ни амбициозные цели, ни большое количество делегаций (целых 38!) не смогли разрешить стоящие перед Ливией проблемы. Основные противоборствующие силы так и не удалось усадить за стол переговоров. Участие фельдмаршала Халифы Хафтара - командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) и фактического хозяина восточной части страны - до последнего момента было под вопросом. В итоге он все-таки приехал, но ограничился встречей с главами ряда делегаций. Скандалом закончилось пленарное заседание. Во время выступления представителя восточного, базирующегося в Тобруке, правительства вся делегация параллельного "триполийского" кабинета вышла из зала. Вскоре конференцию покинули гости из Турции и Катара. Демаршу могла способствовать позиция Хафтара, обвиняющего эти страны в "защите интересов террористических групп".



Единственным конкретным результатом стал перенос парламентских и президентских выборов. Согласно прежнему плану, они должны были состояться 10 декабря. Теперь же, по словам спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе, страна обретет легитимные органы власти не раньше весны следующего года. Этому должна предшествовать конференция национального диалога. Но для реализации этих замыслов пока нет никаких предпосылок. Достаточно сказать, что недавно Хафтар заявил о намерении занять Триполи "в правильное время" и "правильным путем". Он же объявил о создании Военного совета. Эта структура призвана объединить силы, оппозиционные "триполийскому" правительству Фаиза Сараджа.



Что касается конференции в Палермо, ее следует рассматривать через призму итало-французского соперничества. Франция уже несколько лет поддерживает Хафтара, причем не только прибегая к дипломатическим и финансовым каналам. Во время операции против исламистов в Бенгази на подмогу ЛНА прибыл французский спецназ. Италия, напротив, делает ставку на Сараджа. В основе разногласий лежат коммерческие интересы. Французской корпорации "Тоталь" принадлежит несколько крупных нефтегазовых месторождений (Аль-Джурф, Эль-Шарара и др.), однако из-за нестабильности большинство из них законсервировано. Рассматривая Хафтара как "сильную руку", Париж намерен решить проблему с его помощью. Итальянская корпорация "Эни" находится в лучшем положении. Большинство разрабатываемых ею месторождений успешно функционируют. Как и газопровод "Зеленый поток", по которому Италия ежегодно получает до 8 миллиардов кубометров ливийского сырья. Эти объекты расположены преимущественно на подконтрольной Триполи территории, так что менять статус-кво Рим не хочет.



Последний саммит, собственно, и был для этого созван. Он "перебил" результаты предыдущей встречи Сараджа и Хафтара, прошедшей в мае под эгидой Франции. Тогда-то и было принято решение провести выборы в декабре. Италии это невыгодно: фельдмаршал и его сторонники сейчас не в пример сильнее и без труда одержали бы победу. Отсрочка голосования дает Сараджу и его покровителям время для маневра.



К подковерным играм присоединился Лондон, чья нефтегазовая компания "Би-Пи" сотрудничает с "Эни". В начале ноября по инициативе Великобритании Совбез ООН продлил санкции против компаний и судов, "незаконно вывозящих нефть из районов, неподконтрольных ливийскому правительству". Под правительством здесь понимается кабинет Сараджа, а под незаконным вывозом - сотрудничество французской "Тоталь" с Тобруком.



Именно с этим скорее всего связан и скандал с "российским присутствием в Ливии". В прошлом месяце британская газета "Сан" опубликовала сенсационную статью, в которой утверждалось, что Москва отправила Хафтару комплексы С-300, спецназ ГРУ и разместила в стране две военные базы. Тем самым, утверждало издание, Россия пытается манипулировать миграционными потоками для давления на Европу. Резонанс публикации был таков, что группа британских парламентариев потребовала от премьер-министра Терезы Мэй принять меры для "противодействия российской угрозе". Ни в Москве, ни в Тобруке эту изначально сомнительную информацию не подтвердили. Но все становится на свои места, если копнуть чуть глубже: антихафтаровским силам выгодно представить его в невыгодном свете - и прежде всего перед США, которые в нынешнем кризисе пока держат нейтралитет.



Рассчитывать на посредничество внешних сил - значит обрекать страну на дальнейший раскол и разграбление. Простые жители Ливии должны взять ее судьбу в свои руки.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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