 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 25.11.2018
23:20  Керченский морской бой. Итоги. Украина потеряла 3 военных корабля
20:25  Нефтяной соблазн корпораций и обострение в Палестине, - С.Кожемякин
19:38  Джихадисты атаковали Алеппо химическими снарядами. РосВКС бомбанули джихадистов
17:24  3 корабля ВМС Украины пытаются прорваться под Крымским мостом в Азов
15:07  О многомерности прошлого (размышляя над статьей Елбасы), - Н.Нуртазина
15:05  Хроники произвола. Как "отжимают" жилье в Ташкенте
10:50  "Пряник" для уехавших. Узбекистан созывает соотечественников, - САМ
10:49  Казахстан. В поисках социального "рая", - А.Омирбек
09:59  Нефть скоро будет в дефиците? - Frankfurter Rundschau
00:13  В КырМВД рассказали подробности убийства прокурора Баткенской области - выстрелил и сжег тело...
Суббота, 24.11.2018
23:16  "Дело о 60 млрд тугриков". 40 монгольских депутатов объявили бойкот спикеру Энхболду
18:42  КырГенпрокуратура поручила КырГКНБ проверить данные о доходах Алмазбека Атамбаева
15:26  Путин наградил орденом "Дружбы" казахстанского актера Юрия Померанцева
11:03  Греф предоставил Путину крымскую "Мрию". Лишь бы не посадили.., - репортаж Колесникова
10:06  Это просто... "Біздін №1". В Восточно-Казахстанской области прошел областной Форум молодежи
09:54  Умер выдающийся казахстанский историк-археолог Карл Байпаков
09:48  В Казахстане откроют головной офис нового "Международного бюро по расследованию авиационных происшествий"
00:12  При получении крупной взятки задержан глава госархива Павлодарской области Казахстана
00:04  Руханизм-елбасизм наступает. В Казахстанских вузах начали открывать кафедры "Рухани жангыру"
Пятница, 23.11.2018
23:46  Патриоты ее величества. У журналиста кремлевского пула Сергея Брилева оказалась квартирка в Лондоне ценой 1 млн. долларов
22:11  Тайна бунта/восстания в Таджикской колонии №3/3
19:33  Казах Алиби Темиртасов со сломанной ногой завоевал медаль на чемпионате мира по ММА
18:33  В регионах Туркменистана сократили нормы выдачи муки. Люди едут за продуктами в столицу
17:57  Экс-глава ГБАО Шодихон Джамшед назначен замминистра здравоохранения Таджикистана
17:51  Казахстан в окружении "драконов": кого из них кормить? - Д.Сатпаев
17:47  Что интересно казахам и как удовлетворяют этот интерес казахскоязычные СМИ? - Н.Даримбет
17:22  В Москве 28/11 открывается Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictio№20
16:59  В Пакистане "Армия освобождения Белуджистана" напала на генконсульство Китая
09:15  США не хотят принимать мигрантов из стран, которые сами же довели до нищеты, - С.Князев
09:05  В Кыргызстане повышают ставки налога на вывоз золотосодержащей руды
09:00  Решится ли Израиль воевать на три фронта? - Н.Бобкин
08:48  Убийству журналиста регулируют громкость. Как Турция пытается использовать смерть Хашогги
08:39  Появится ли "арабское НАТО". Вашингтон форсирует идею создания Ближневосточного стратегического альянса, - "НГ"
08:36  США провоцируют похолодание между Россией и Китаем, - И.Субботин
08:32  Лазуритовый коридор связал Ашхабад и Баку, - В.Панфилова
07:54  Импорту ограничили свободу. США и Китай подняли торговые барьеры на новую высоту, - Т.Едовина
06:44  Майнинг не дремлет. Мир охватила эпидемия криптоджекинга
00:54  Перестройка Узбекистана. Почему начался строительный бум в Ташкенте и областях
00:22  Россия - неудобный "друг" для Ирана, - Луи Имбер
Четверг, 22.11.2018
22:09  Розовые ЕАЭС-мечты. Зарплаты таджикских мигрантов могут увеличиться на 28%
22:07  Туркменистан и Азербайджан по итогам визита Алиева в Ашхабад подписали пакет из 20 документов
20:27  IBU отстранил девять казахстанских биатлонистов-допингистов. Включая чемпионку Азии Галину Вишневскую
20:24  Космозавры атакуют! На "Байконуре" хотели скрыть поножовщину между сотрудниками
20:18  Газопроводы и ракеты. Диагональ Путин-Эрдоган, - L"Express
20:15  Вашингтон ведет войну против германо-российского газопровода, - Le Point
15:44  Киргизский Парламент прекратил работу. После обеда слинял последний депутат
14:24  Почему Брежнева больше не осуждают за афганскую войну
14:22  Как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на нефть
14:12  Самая крупная в Центральной Азии солнечная электростанция к концу года заработает в Сарани
14:10  ХАМАС торжествует – Израиль в кризисе, - Д.Минин
14:07  Мировая геополитика и Рынок СПГ, - П.Искендеров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Керченский морской бой. Итоги. Украина потеряла 3 военных корабля
23:20 25.11.2018

Россия захватила три украинских корабля - ВМС

Боевое столкновение России и Украины в Азовском море
Столкновение в Азовском море привело к задержанию российской стороной кораблей ВМС Украины. Украинские военные закрылись в кораблях.

У Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли, двое моряков получили ранения, сообщает пресс-служба ВМС.

"По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера Бердянск, Никополь поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир Яны Капу также принужден к остановке", - говорится в сообщении.

Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.

Ранее сообщалось, что против украинских кораблей россияне применили оружие.
Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

Источник - korrespondent.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543177200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года №749
- О ситуации на финансовом рынке
- Социальный совет при фракции партии "Нұр Отан" рассмотрел вопросы совершенствования охраны общественного здоровья
- Разъяснение норм Программы по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования
- К. Абдрахманов представил предложения Казахстана к новой стратегии Евросоюза по Центральной Азии
- Создается Международное бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов
- Казахстан намерен расширить сотрудничество в рамках Энергетической Хартии
- Министерство финансов работает над улучшением качества корпоративной отчетности казахстанского бизнеса
- Не стало выдающегося историка Карла Байпакова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  