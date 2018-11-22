Керченский морской бой. Итоги. Украина потеряла 3 военных корабля

23:20 25.11.2018

Россия захватила три украинских корабля - ВМС



Боевое столкновение России и Украины в Азовском море

Столкновение в Азовском море привело к задержанию российской стороной кораблей ВМС Украины. Украинские военные закрылись в кораблях.



У Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли, двое моряков получили ранения, сообщает пресс-служба ВМС.



"По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера Бердянск, Никополь поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир Яны Капу также принужден к остановке", - говорится в сообщении.



Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.



Ранее сообщалось, что против украинских кораблей россияне применили оружие.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.



Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.



В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.



В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".



Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".