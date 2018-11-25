Фактор Хашогги изменил глобальный нефтяной рынок, - О.Соловьева

08:08 26.11.2018 Вашингтон требует нового снижения цен на черное золото



Ольга Соловьева

25.11.18



Дональд Трамп нашел ключ к управлению мировыми ценами на нефть. Угроза американских персональных санкций против наследного принца из-за убийства оппозиционера Хашогги превратила Эр-Рияд в послушного производителя нефти, который увеличивает добычу, несмотря на падение мировых цен. Нефтяной союз РФ и саудитов, похоже, остался в прошлом. А новая расстановка сил на нефтяном рынке будет зафиксирована 5–6 декабря на встрече стран – участниц ОПЕК+.



Заседание мониторингового комитета участников сделки ОПЕК+ состоится в Вене 5 декабря. А через день там же пройдет собрание министров стран – членов картеля. Министры всех 25 стран – участниц соглашения ОПЕК+ соберутся в Вене 7 декабря.



Тогда же, как ожидается, нефтяные экспортеры договорятся о сокращении добычи в попытке сдержать увеличение избытка сырья на мировом рынке.



Пока же страны-экспортеры активно наращивают добычу черного золота. Саудовская Аравия в этом месяце нарастила производство нефти до 10,8–10,9 млн барр. в сутки. Причем в отдельные дни добыча достигала показателя в 11 млн. Штаты нарастили производство черного золота до рекордного уровня в 11,6 млн барр. в сутки. Коммерческие запасы нефти в американских хранилищах также стабильно росли и в середине ноября достигли показателя в 447 млн барр.



Россия в прошлом месяце увеличила добычу нефти на 4,4% – до 11,4 млн барр. в сутки. Таким образом, российские компании превысили уровень добычи октября 2016 года. Тогда страна производила около 11,2 млн барр. в сутки. Именно от этого показателя Россия обязалась сократить добычу на 300 тыс. барр. в сутки в соответствии с соглашением ОПЕК+.



И если Москва в целом заинтересована в высоких ценах на нефть, что способствует пополнению бюджета, то Вашингтон – в низких ценах, которые стимулируют экономический рост. Как пишет американская газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники, Саудовская Аравия и остальные страны ОПЕК в Вене могут утвердить компромиссное решение по добыче нефти, которое устроило бы США и не вызвало бы конфронтации с Россией. Смысл обсуждаемого сценария заключается в том, чтобы страны – участницы ОПЕК объявили о планах сохранить добычу нефти на уровне, установленном в 2016 году. Такой шаг приведет к сокращению производства нефти, так как Саудовская Аравия добывает в настоящий момент примерно на 1 млн барр. в день больше, чем следует. То есть формально квоты добычи останутся на месте, однако фактически произойдет сокращение добычи углеводородного сырья, поясняет издание.



Такое сокращение "будет более дискретным", говорит источник WSJ, уточняя, что подобный сценарий и молчание Вашингтона по поводу цен на нефть станут "равноценным обменом" между Саудовской Аравией и США. Такой вариант позволит также избежать конфронтации с Россией, которая настороженно воспринимает намеки на дополнительные сокращения добычи нефти. В итоге отказ от дополнительной квоты в 1 млн барр. в сутки позволит не допустить резкого скачка цен на нефть и одновременно уменьшить объемы добычи, что сбалансирует рынок.



Между тем президент США Дональд Трамп внимательно следит за мировыми ценами и поведением стран-экспортеров. Правда, в последнее время американский лидер сменил гнев на милость. Не так давно он поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть и попросил "идти еще ниже". И вряд ли Эр-Рияд в текущих условиях посмеет не выполнит требования Вашингтона. Похоже, что Штаты подобным образом оказывают давление как на Эр-Рияд, так и на самого кронпринца на фоне убийства журналиста Джамаля Хашогги.



С одной стороны, сам Трамп говорит о том, что Штаты не намерены терять такого "прекрасного союзника", как Саудовская Аравия. "Мы можем никогда не выяснить все факты вокруг убийства Хашогги. Но в любом случае мы продолжим отношения с Саудовской Аравией, ведь она была прекрасным союзником в столь важной борьбе против Ирана. Соединенные Штаты намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии в интересах своей страны, Израиля и других партнеров США в регионе", – подчеркивал он.



Вместе с тем американские СМИ сообщали о том, что ЦРУ пришло к выводу, что поручение убить журналиста отдал сам кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. А ярый защитник Трампа сенатор США Линдси Грэм замечал, что команда из 15 человек "не прилетела бы в Турцию на двух самолетах и не расчленила критика наследного принца в генконсульстве, если бы сам наследный принц не был в курсе этого и не санкционировал расправу".



Он же позднее в интервью американских телеканалов, говоря о "деле Хашогги", подчеркивал: "Если вы попираете цивилизованные нормы, вам нужно заплатить цену". "Если вы хотите оставить (кронпринца Мухаммеда бин Салмана. – "НГ"), это ваше решение, Саудовская Аравия, но пока вы принимаете такое решение, вам будет трудно со мной. Но если вы хотите заменить его тем, кто не такой сумасшедший, – это хороший шаг", – сказал он, подчеркнув, что в целом Саудовская Аравия ему нравится, но "этот парень должен уйти". Сенатор и ранее высказывался против саудита. "В то время как Саудовская Аравия является нашим стратегическим союзником, поведение наследного принца – разными путями – продемонстрировало неуважение к этим отношениям", – писал он в своем микроблоге в Twitter.



Очевидно, что руководство Саудовской Аравии находится в сложной ситуации, говорят эксперты "НГ". "С одной стороны, обвинение в убийстве оппозиционного журналиста из очень влиятельной американской газеты. С другой стороны, руководству страны требуются относительно высокие цены на нефть (по оценкам, как минимум 70–75 долл. за баррель для поддержания сбалансированности бюджета страны). Скорее всего второй из этих факторов имеет больший вес для элиты страны, чем первый, и саудиты будут стремиться к сокращению предложения нефти в мире. Собственно, они и заявляют, что необходимо его сократить на 1,4 млн барр. в день в 2019 году", – указывает доцент Российского экономического университета им. Плеханова Сергей Ермолаев. Не исключено, что падение цен уже приближается к своему минимуму. "Однако перспективы мирового экономического роста также становятся более мрачными из-за высокой вероятности эскалации торговой войны между США и Китаем. Поэтому на резкий отскок нефтяных цен рассчитывать не стоит. Лучше беспокоиться, чтобы они не упали еще сильнее", – сетует он.



"Сейчас в США добывается свыше 11 млн барр. в сутки, еще 8 млн барр. в сутки импортируют, на экспорт уходит чуть более 2 млн, то есть потребности внутреннего рынка можно оценить примерно в 17 млн барр. при мировом спросе 100 млн барр. в сутки. То есть, даже выведя добывающую промышленность к историческим максимумам, Вашингтон не в состоянии полностью защитить внутренний рынок от колебаний цен на мировом", – подчеркивает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. И в отличие от США Саудовская Аравия и Россия потребляют нефти меньше, чем добывают, так что если для Москвы и Эр-Рияда рост стоимости нефти – благо, то для Вашингтона – наоборот, формирует риск снижения темпов роста экономики, продолжает он.



Эксперт не рассматривает возможность введения против Эр-Рияда каких-либо санкций. Так как они, по мысли экономиста, навредили бы Вашингтону даже сильнее. "Саудовская Аравия экспортирует 7,7 млн барр. в сутки, так что даже малейший намек на наличие серьезных намерений о введении ограничений в отношении Эр-Рияда может подбросить баррель обратно к отметкам вблизи 90 долл. и выше", – считает Жарский, полагая, что текущую распродажу на рынке нефти запустили инвестбанки и фонды.



"Скорее всего в рамках нового соглашения ОПЕК+ будет закреплен возврат к уровням 2016 года (то есть будет снова изъят дополнительный 1 млн барр. в сутки, который участники согласились дополнительно предложить рынку в июле). При этом ни Россия, ни прочие страны, участвующие в сделке, не станут снижать объемы добычи, снижать их будет Эр-Рияд за свой счет – это цена компромисса и сохранения договоренностей с Москвой и Вашингтоном одновременно", – рассуждает экономист.



Международный нефтяной рынок – это в первую очередь рынок настроения, напоминает аналитик по нефти агентства Reuters Александр Ершов. "Для ОПЕК самое главное – показать, что организация и ее союзники по-прежнему едины в своих действиях", – цитируют его СМИ. На появление разногласий между участниками сделки рынок может отреагировать очень нервно, не исключает он.



Многие эксперты пока что не склонны драматизировать ситуацию на рынке углеводородов. "Годовой минимум потребления нефти пройдет через пару месяцев. И начнется рост цен на нефть", – полагает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Аналитик сомневается в падении котировок до 35 долл. за баррель. По его мнению, более важным фактором может стать перекредитованность сланцевых компаний в Штатах. "Если цены просто будут даже на том уровне, который мы видим сейчас, сланцевики очень скоро исчерпают свои возможности и добыча сланцевой нефти начнет резко падать. И на мировом рынке сложится ситуация, когда предложение будет ниже, чем спрос. И цены начнут расти", – говорит он.



Даже если цены на черное золото продолжат снижение, вряд ли стоит ждать серьезного снижения добычи сланцевой нефти в США, говорят эксперты "НГ". "В настоящее время средняя цена, необходимая для поддержания рентабельности сланцевой добычи в США, находится на уровне 55 долл. Снижение ниже данного уровня приведет к сокращению активностей сланцевых компаний. Но технологии идут вперед, будет и удешевляться стоимость добычи", – признает стратег компании "БКС Премьер" Александр Бахтин.



"Рассчитывать на эффект снижения добычи сланцевой нефти в США не стоит, поскольку издержки ее добычи резко снизились за последние лет пять", – напоминает Сергей Ермолаев. "Если раньше они были безубыточны при цене как минимум 70–80 долл. за баррель, то теперь это 30–40 долл. Кроме того, благодаря строительству инфраструктуры у американских производителей (расположенных в Пермском бассейне) появилась возможность доставлять сланцевую нефть на побережье Мексиканского залива и, следовательно, на экспорт", – обращает внимание он. Источник -

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