Китай хочет компромисса с США, но не ценой национального унижения и отказа от целей развития, - С.Цыплаков

08:12 26.11.2018 25.11.2018



Об авторе: Сергей Сергеевич Цыплаков – кандидат экономических наук, представитель ПАО "Сбербанк" в Китае.



Си и Трамп будут искать выход из торговой войны



В Китае ждут результатов намеченной на конец ноября встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе. После телефонного разговора двух лидеров 1 ноября появилась некоторая надежда, что их прямые переговоры помогут найти выход из тупика продолжающейся уже несколько месяцев полномасштабной торговой войны. Однако пока это – только надежды, причем довольно зыбкие. Прогнозов много, но большинство из них очень осторожные. Слишком остры и глубоки противоречия между двумя странами, чтобы они могли быть сняты в одночасье. Если Си и Трамп сумеют хотя бы достичь понимания относительно общих контуров будущей китайско-американской "большой сделки" и договориться о прекращении "огня", то есть согласятся не повышать уже введенные тарифы и не вводить новые, то такой результат мог бы считаться крупным успехом.



В противном случае неизбежен новый виток конфронтации. США почти наверняка еще раз увеличат ставки тарифа на 200 млрд долл. китайских товаров, повысив их с нынешних 10% до 25%, а также начнут процедуру повышения пошлин на оставшуюся половину китайского экспорта. Китай, в свою очередь, будет вынужден искать асимметричный ответ. Отвечать зеркально, как это делалось до сих пор, он просто не сможет, поскольку уже обложил повышенными пошлинами почти все ввозимые на его рынок американские товары.



Если сравнивать китайско-американскую торговую войну с шахматной партией, то Пекин играет в ней за "черных", то есть от обороны. Задача обороняющихся видится в том, чтобы, отбив первый натиск "белых", перевести игру в более спокойное продолжение, а затем уравнять позицию и постараться свести партию к ничьей. На большее пока рассчитывать не приходится.



С самого начала нынешнего конфликта руководители Китая не устают повторять, что в торговой войне не будет победителей, так как ущерб понесут обе стороны. При такой логике даже временное прекращение "огня" отвечало бы интересам Китая, поскольку дало бы крайне необходимую ему мирную передышку для перегруппировки своих сил после очень жесткого американского нажима последних месяцев, который, похоже, оказался для Пекина неожиданным. Мирная передышка и перегруппировка сил требуются Китаю по причинам как внутренним, так и внешним.



Главной внутренней причиной является экономика, дела в которой идут, прямо скажем, неважно. Конечно, в Китае ожидали, что торговая война неминуемо вызовет экономические трудности, однако в последние месяцы они нарастали слишком быстро, и на этом фоне еще быстрее росли негативные ожидания рынка, что выразилось в рекордных падениях фондовых индексов, снижении темпов роста потребления, увеличении объемов оттока капитала.



Особо следует подчеркнуть, что ухудшение экономической ситуации происходит в условиях, когда прямой ущерб от введенных США ограничений в силу чисто временного фактора не проявился еще в полной мере. К примеру, внешняя торговля Китая растет, динамика экспорта остается положительной, даже поставки китайских товаров на американский рынок по-прежнему увеличиваются. Однако особых иллюзий в этой связи питать не приходится, так как очевидно, что дальше будет хуже, ущерб от американских ограничений с течением времени будет становиться все ощутимее.



Об этом говорят даже эксперты близких к правительству структур. Согласно прогнозу специалистов Центра исследования развития при Госсовете КНР, в случае, если уже введенные США ограничения будут продолжать действовать, темпы прироста ВВП Китая замедлятся на 0,7%, что, заметим от себя, хотя и тяжело, но терпимо. Однако если США распространят ограничения на весь экспорт, то китайская экономика снизит рост на 1,5%. При этом сценарии Китай оказался бы, что называется, между двух огней. Никак не реагировать на резкое снижение темпов роста власти по понятным причинам вряд ли смогут, а едва ли не единственным их действенным ответом может стать применение стимулирующих мер, напоминающих те, которые использовались в период международного финансового кризиса 2008 года, со всеми их побочными эффектами. Это означало бы возврат на старый экстенсивный путь развития и резкое возрастание риска системного финансового кризиса.



В международном плане основной причиной, подталкивающей Китай к прекращению огня, является то, что в торговой войне ему приходится действовать без союзников из числа сильных и влиятельных экономик мира. Настойчивые попытки Пекина позиционировать себя в качестве главного двигателя процесса глобализации и сторонника свободной торговли особого отклика не находят. Хотя такие крупнейшие торгово-экономические партнеры Китая, как ЕС, Япония, Республика Корея, озабочены протекционистской политикой США и опасаются стать ее следующими жертвами, это отнюдь не означает их готовности броситься в объятия Пекина. Во-первых, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Во-вторых, и это основное, они сами во многом разделяют американские претензии к Китаю по части условий доступа на рынки товаров и услуг, ограничений на деятельность иностранных инвесторов, практики принудительной передачи технологий, защиты прав интеллектуальной собственности. Американцы, естественно, об этом знают и стараются перетащить их на свою сторону. В этой связи Китай может рассчитывать, пожалуй, лишь на сохранение партнерами более или менее нейтральной позиции в торговой войне.



США не без успеха пытаются блокировать усилия Китая по созданию зон свободной торговли (ЗСТ) с его участием. В сентябре они нанесли Китаю упреждающий болезненный удар, включив статью, которая предусматривает согласование при заключении соглашений о ЗСТ со странами, не имеющими статуса рыночной экономики, в соглашение USMCA с Мексикой и Канадой. Антикитайская направленность ее положений ясна. Это – прецедент, который будет использоваться Вашингтоном в переговорах по торговым соглашениям с другими партнерами, что может еще больше затруднить реализацию планов Китая.



Возникает вопрос: какой может быть в этих непростых условиях китайская диспозиция на переговорах в Буэнос-Айресе? В общих чертах она представляется следующей.



В Пекине отчетливо видят, что в основе нынешней жесткой политики США лежит неприятие ими процесса возвышения Китая. Добиться коренного пересмотра этой позиции в настоящее время нереально. Торговая война хотя и опасна, но в конечном счете является только внешним проявлением базового американского подхода. Следовательно, необходимо попытаться уменьшить ущерб от нее посредством компромисса и некоторых уступок.



Размеры и форма этих уступок имеют для китайской стороны принципиальное политическое значение. Пойти на безоговорочное принятие выдвигаемых США требований, к чему усиленно призывает Трамп, в Китае вряд ли готовы. Все последние 40 лет руководители КНР постоянно подчеркивали, что проводимая ими политика открытости внешнему миру является осознанным и свободным выбором Китая, сделанным на пользу развития страны. Соответственно и степень своей открытости Китай определяет самостоятельно, исходя из своих интересов, а не под внешним давлением. Допустить сейчас, чтобы США открыто диктовали те или иные условия и тем более определяли временной график их исполнения, было бы равнозначно откату в XIX век, в эпоху неравноправных договоров и контрибуций. Си Цзиньпину с его "мечтой о великом возрождении китайской нации" это могло бы грозить настоящей политической катастрофой.



Не случайно в последнее время Си и другие высшие руководители часто заявляют о том, что "Китай хочет решать возникшие проблемы путем переговоров", но и "США должны уважать право Китая на выбор своего пути развития и его законные интересы", а также подчеркивают, что возможный компромисс может быть только "обоюдно приемлемым". Вопрос о том, учтет ли в полной мере этот важный момент американская администрация или предпочтет действовать напролом, стремясь поставить Китай в положение политического цугцванга, пока остается открытым.



В части конкретных договоренностей Китай, вероятнее всего, будет предлагать уменьшить пассивное сальдо США во взаимной торговле путем увеличения своих закупок американских энергетических и сельскохозяйственных товаров. Даст обещания продолжить снижение импортного таможенного тарифа. В рамках нового раунда политики открытости будут предложены шаги по снятию ограничений на долю иностранных инвесторов в автомобильной и других отраслях промышленности, а также по расширению их доступа на финансовый рынок и отрасли сферы услуг.



Возможности достижения какого-либо значимого прорыва по так называемым структурным вопросам, под которыми понимаются проблемы, связанные с развитием отраслей высоких технологий и программой "Сделано в Китае–2025", как видится, являются минимальными. Отказываться от курса на приоритетное развитие высокотехнологичных отраслей в Китае пока явно не собираются, наоборот, внимание к ним только увеличивается. В конце октября политбюро ЦК КПК провело коллективную учебу по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, после чего была обнародована программа их дальнейшего развития по 17 ключевым направлениям. Эти факты говорят сами за себя.



Впрочем, США также не намерены отказываться от "атаки на экономическую и промышленную политику Китая с целью изменить основы его государственности" (см. "НГ" от 15.10.18). Это предвещает, что китайско-американский конфликт будет затяжным и станет своего рода "нормой" для китайско-американских отношений. Однако существует вероятность, что периоды эскалации будут перемежаться с моментами разрядки напряженности, и стороны окажутся в состоянии находить временные компромиссы по отдельным вопросам. Насколько это возможно, и покажет предстоящая встреча лидеров двух стран.



Пекин Источник - ng.ru

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