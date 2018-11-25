Санкции возвращают Россию в СССР, - А.Комраков

08:21 26.11.2018

Секретные отделы могут вернуться на все отечественные предприятия



Анатолий Комраков

25.11.18



Во времена СССР на большинстве предприятий помимо отдела кадров существовали и отделы секретности. Они отслеживали, чтобы за заводские ворота не вылетела ни одна цифра об объемах производства, количестве работающих и т.д. Ожидая новых санкций со стороны США, российские власти думают над расширением объема засекречиваемой информации о предприятиях. Если так пойдет и дальше, уровень корпоративной секретности вырастет, а инвестиционной привлекательности – упадет.



Российские власти долго выстраивали прозрачность на финансовом рынке, а сейчас вынуждены закрывать корпоративную информацию, которая может помочь США вводить вторичные санкции против граждан и компаний, приводит Reuters слова замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.



"Мы не можем и не будем подставлять под риск ни в чем не повинные юридические и физические лица просто потому, что они работают с теми, кого Вашингтон считает неугодными. Поэтому мы нашим партнерам на блюдечке через официальное и основное раскрытие, конечно, эту информацию давать не будем", – сказал он.



Моисеев сообщил, что сейчас готовятся несколько поправок в законы. "Компании смогут не раскрывать список инсайдеров и еще несколько вещей", – сказал замминистра. Он пояснил, что компаниям разрешат не раскрывать информацию, если они посчитают, что она может негативно повлиять на их деятельность с точки зрения возможности введения санкций. "Но они должны при этом продолжать отчитываться регулятору и должны уведомить о том, что они такое решение приняли", – сказал Моисеев.



По его словам, весь список акционеров у компаний засекретить не получится. "Компании должны будут мотивированно объяснить регулятору, почему они решили что-то не раскрывать. И доказать, что это именно те санкции – крымские или другие, которые мы считаем несправедливыми и немотивированными", – пояснил замминистра.



Он отказался более детально раскрыть, какие ограничения на раскрытие информации уже ввели власти. По его словам, уже вышло около 20 распоряжений правительства на эту тему, и все они находятся под грифом для служебного пользования (ДСП).



О том, что российские власти, опасаясь режима вторичных санкций США, обсуждают поправки в законодательство, которые ограничат доступ к данным о миноритарных акционерах компаний, говорил и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его мнению, главная угроза от санкций не в расширении их со стороны США, а в том, что они могут распространиться на партнеров российских компаний в европейских странах. "Дело не в том, какие санкции введут американцы против нас. Беспокоит угроза вторичных санкций. Дело в том, что наши партнеры из Европы, других стран, они, конечно, будучи включенными в глобальные финансовые отношения, боятся того, что вторичные санкции будут распространены на них в случае сотрудничества с российским бизнесом", – пояснил глава РСПП.



Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что общий объем потерь ЕС от санкций составил уже около 100 млрд евро. При этом он говорил, что для России санкции "не вопрос жизни и смерти". В октябре он заявлял, что Россия не будет уговаривать европейцев отменить антироссийские санкции. "Если это нужно нашим европейским коллегам, они сами должны с этой инициативой выйти". "Не хотят – мы будем жить и дальше с санкциями", – говорил он. По словам главы кабмина, СССР десятилетиями жил в условиях санкций – "и ничего".



"Возможно, в этой идее (сокрытия части корпоративной информации. – "НГ") и есть здравый смысл, так как для введения санкций, конечно, удобно иметь предоставленную самими компаниями широкую информацию об их холдинговой структуре и структуре акционеров. Однако эти инициативы однозначно приведут и к снижению инвестиционной привлекательности", – считает аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.



"Снижение прозрачности компаний, то есть предоставление ими меньшего количества информации, означает для инвесторов больше рисков, а чем больше рисков, тем дешевле актив", – пояснил "НГ" Нигматуллин. – Российские компании сейчас и так в среднем в 3,5 раза дешевле своих западных аналогов за счет страновых, политических рисков. Теперь власти предлагают добавить еще один фактор риска, который дополнительно снизит стоимость компаний".



По мнению эксперта, прикрываясь санкциями, недобросовестные менеджеры или мажоритарные акционеры теоретически смогут закрывать информацию для остальных акционеров, проводить сделки с заинтересованными сторонами, которые могут нанести ущерб другим акционерам.



"Сейчас, если актив покупает "токсичный" акционер, инвесторы знают об этом и, учитывая риски, могут вовремя выйти из актива, а если информация будет закрыта, то инвесторы будут нести риск, даже не зная об этом, – продолжает Нигматуллин. – Неважно, идет ли речь о санкциях или нет, любое закрытие информации – это негатив для рынка. В итоге при определенном стечении обстоятельств такие законы могут не сильно защитить владельцев компаний, но ударят по инвестиционной привлекательности, одному из ключевых факторов рыночной экономики".



В 2017 году Россия заняла 35-е место в рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business), и хотя искомое 20-е место еще далеко, все же это сильный прыжок после 120-го места несколько лет назад. Однако легкости ведения бизнеса не хватило, чтобы нивелировать удары санкционных войн, а прозрачность, которой российские предприятия буквально добивались десятилетиями, не стала спасительной палочкой-выручалочкой. Иностранные инвесторы, можно сказать, стремительно выводят свои деньги с российского рынка акций, сокращается и объем зарубежных вложений в экономику. По итогам третьего квартала чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из РФ достиг абсолютного рекорда в 6 млрд долл.



По оценкам экспертов Bloomberg Economics, объем российской экономики сейчас на 6% меньше, чем мог бы быть, из-за западных санкций. А председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял в августе, что влияние международных санкций на экономику России увеличилось до 0,5% ВВП.



Неопределенность с форматом, а значит, и последствиями новых антироссийских санкций, которые были назначены сначала на ноябрь, но потом, по данным американских агентств, из-за загруженности Конгресса перенесены на весну следующего года, такова, что точно оценить эффективность мер по "шифрованию" подсанкционных предприятий затруднительно. Возможно, речь идет об информации, которая сейчас свободно доступна из Интернета, а после имплементации новых инициатив Минфина и Минэкономразвития получить ее можно будет немного сложнее.



"Любая зарубежная компания, сотрудничающая с российскими экономическими проектами, может подпасть под санкции США из-за непредсказуемых и неаргументированных действий Вашингтона, – заявил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – От этого никто не застрахован, и процесс развивается по абсолютно непредсказуемой и неаргументированной траектории".