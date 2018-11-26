Тайвань. Гоминьдан реваншировал на выборах, демократы отступают, - М.Коростиков

08:45 26.11.2018

Тайвань не поддержал независимость и однополые браки

Демократы проиграли промежуточные выборы, Цай Инвэнь подала в отставку с поста главы партии



Триумфально победившая своих соперников в 2016 году тайваньская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) оглушительно проиграла завершившиеся в эти выходные промежуточные выборы на острове. Ее подвел излишний радикализм: избиратель оказался не готов одновременно к ухудшению отношений с материковым Китаем, легализации однополых браков и сокращению пенсионных выплат госслужащим. Президент Тайваня Цай Инвэнь подала в отставку с должности главы ДПП, взяв на себя ответственность за провал. Победа Гоминьдана на этих выборах, скорее всего, успокоит Пекин, который опасался, что остров может надолго оказаться во власти "сепаратистов".



"Сегодня демократия преподала нам урок",- заявила Цай Инвэнь, выступая перед соратниками. Она поблагодарила их и объявила о том, что уходит в отставку с должности главы партии (но не с поста президента), так как не смогла привести ее к победе. Премьер-министр и член ДПП Лай Цзиндэ также собирался уйти в отставку, но его уговорили остаться, чтобы подготовить партию к президентским и парламентским выборам 2020 года. За оставшиеся 14 месяцев подготовиться к ним ДПП будет трудно: она потеряла большинство постов мэров и глав уездов. Особенно обидным стало поражение в двух традиционных оплотах демократов - городах Гаосюн и Тайчжун.



Пришедшая к власти в 2016 году на острове ДПП - партия "коренных тайваньцев", выступающих за обособление Тайваня от материкового Китая, права меньшинств, либеральные ценности и особую тайваньскую идентичность. В противовес им, добившаяся победы на нынешних выборах партия Гоминьдан - идейные потомки проигравших гражданскую войну в Китае в середине XX века националистов. Они выступают против объявления независимости Тайваня (де-факто остров полностью самостоятелен, но в большинстве стран мира считается частью КНР), за укрепление экономических контактов с материковым Китаем и консервативную политическую повестку. Пекин традиционно поддерживает Гоминьдан, видя в нем гаранта сохранения статус-кво и сторонников мягкой экономической интеграции мятежной провинции в состав КНР.



Помимо промежуточных выборов ДПП проиграла и практически все прикрепленные к ним референдумы, на которых граждане должны были выразить свое отношение к ее наиболее радикальным предложениям. Избиратели решительно отклонили предложение легализовать на острове однополые браки и ввести в школах предмет о культуре ЛГБТ. Директор тайваньского отделения Amnesty International Энни Хуан назвала результаты референдумов "досадным шагом назад", но при этом выразила уверенность, что "доброта и любовь все равно восторжествуют".



Проиграла ДПП и референдум о наименовании Тайваня на следующих Олимпийских играх в 2020 году. Избирателям было предложено выбрать, хотят ли они называться "Тайвань" или сохранить свое старое, введенное по требованию материкового Китая наименование "Китайский Тайбэй". Жители Тайваня выбрали второй вариант. Если бы они выбрали первый, это, скорее всего, вызвало бы ярость Пекина, который внимательно следит за тем, чтобы Тайвань во всех международных мероприятиях не был представлен как отдельная страна.



Отношение к материковому Китаю стало чуть ли не главным полем битвы голосования. С момента прихода к власти в мае 2016 года Цай Инвэнь так и не признала Китай и Тайвань единой страной (об этом Компартия Китая и Гоминьдан договорились в 1992 году) и всячески подчеркивала самостоятельность острова, останавливаясь в шаге от объявления о его независимости. Это привело к серьезному охлаждению отношений между Пекином и Тайбэем и не лучшим образом сказалось на экономике острова. Особенно пострадал туристический сектор: власти материка запретили своим гражданам групповые туры на Тайвань, что привело к общему снижению турпотока приблизительно на треть. Вдобавок с 2016 года число стран, которые признавали Тайвань единственным законным правительством Китая, снизилось с 21 до 17, что имело важный символический негативный эффект.



В преддверии выборов Цай Инвэнь пыталась прибавить своей партии голосов, объединив граждан против "китайской угрозы". Она утверждала, что КНР вмешивается в тайваньские выборы, и клеймила агрессивную политику материка. Посыл не нашел никакой поддержки у избирателей: в Гаосюне впервые за 20 лет к власти пришел мэр от Гоминьдана Хань Гоюй, открыто поддерживающий нормализацию отношений с КНР.



Замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев считает результаты прошедших выборов позитивными для тайваньской демократии. "Гоминьдан с точно таким же треском проиграл выборы в 2016 году, так что, можно сказать, Тайвань вступил в период "политических качелей",- сообщил он "Ъ".- Избиратели ищут золотую середину между демократами и националистами и не хотят ни полностью вливаться в состав Китая, ни объявлять о независимости и рисковать своей экономикой". По мнению эксперта, победа Гоминьдана должна улучшить отношения между Тайбэем и Пекином: руководство КНР чувствовало себя некомфортно в период пребывания у власти автономистов и теперь должно снизить давление на остров.



Михаил Коростиков

"Коммерсантъ" от 26.11.2018,