 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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  Новости и события
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Понедельник, 26.11.2018
10:34  МИД Узбекистана особой воскресной нотой известил Киргизию о начале военных маневров. Чтоб не пугались...
10:27  Macron - dеmission! Восстание парижских "желтых жилетов", - Э.Лимонов
10:22  Штурм с Юга. Америкосы слезоточивым газом отбиваются от армии гондурас-беженцев
10:07  Предкризисное состояние: экономику США убивают компании-зомби, - Н.Дембинская
09:46  "Руки вверх все на судне". Аудиозапись Керченского морского боя
09:42  Полезли из всех щелей. Брат свата президента Жээнбекова получил "вкусную" должность в КырMegaCom
09:19  Гражданская война кланов в Америке приобретает причудливые и ожесточенные формы, - В.Прохватилов
09:18  Просуществует ли Европейский союз до 2025 года? - А.Веселов
09:14  Российский журналист уверяет, что получил $170 тысяч за работу "консультантом" в штабе Жээнбекова
08:51  Умер казахстанский актер Есим Сегизбаев
08:45  Тайвань. Гоминьдан реваншировал на выборах, демократы отступают, - М.Коростиков
08:21  Санкции возвращают Россию в СССР, - А.Комраков
08:12  Китай хочет компромисса с США, но не ценой национального унижения и отказа от целей развития, - С.Цыплаков
08:08  Фактор Хашогги изменил глобальный нефтяной рынок, - О.Соловьева
Воскресенье, 25.11.2018
23:20  Керченский морской бой. Итоги. Украина потеряла 3 военных корабля
20:25  Нефтяной соблазн корпораций и обострение в Палестине, - С.Кожемякин
19:38  Джихадисты атаковали Алеппо химическими снарядами. РосВКС бомбанули джихадистов
17:24  3 корабля ВМС Украины пытаются прорваться под Крымским мостом в Азов
15:07  О многомерности прошлого (размышляя над статьей Елбасы), - Н.Нуртазина
15:05  Хроники произвола. Как "отжимают" жилье в Ташкенте
10:50  "Пряник" для уехавших. Узбекистан созывает соотечественников, - САМ
10:49  Казахстан. В поисках социального "рая", - А.Омирбек
09:59  Нефть скоро будет в дефиците? - Frankfurter Rundschau
00:13  В КырМВД рассказали подробности убийства прокурора Баткенской области - выстрелил и сжег тело...
Суббота, 24.11.2018
23:16  "Дело о 60 млрд тугриков". 40 монгольских депутатов объявили бойкот спикеру Энхболду
18:42  КырГенпрокуратура поручила КырГКНБ проверить данные о доходах Алмазбека Атамбаева
15:26  Путин наградил орденом "Дружбы" казахстанского актера Юрия Померанцева
11:03  Греф предоставил Путину крымскую "Мрию". Лишь бы не посадили.., - репортаж Колесникова
10:06  Это просто... "Біздін №1". В Восточно-Казахстанской области прошел областной Форум молодежи
09:54  Умер выдающийся казахстанский историк-археолог Карл Байпаков
09:48  В Казахстане откроют головной офис нового "Международного бюро по расследованию авиационных происшествий"
00:12  При получении крупной взятки задержан глава госархива Павлодарской области Казахстана
00:04  Руханизм-елбасизм наступает. В Казахстанских вузах начали открывать кафедры "Рухани жангыру"
Пятница, 23.11.2018
23:46  Патриоты ее величества. У журналиста кремлевского пула Сергея Брилева оказалась квартирка в Лондоне ценой 1 млн. долларов
22:11  Тайна бунта/восстания в Таджикской колонии №3/3
19:33  Казах Алиби Темиртасов со сломанной ногой завоевал медаль на чемпионате мира по ММА
18:33  В регионах Туркменистана сократили нормы выдачи муки. Люди едут за продуктами в столицу
17:57  Экс-глава ГБАО Шодихон Джамшед назначен замминистра здравоохранения Таджикистана
17:51  Казахстан в окружении "драконов": кого из них кормить? - Д.Сатпаев
17:47  Что интересно казахам и как удовлетворяют этот интерес казахскоязычные СМИ? - Н.Даримбет
17:22  В Москве 28/11 открывается Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictio№20
16:59  В Пакистане "Армия освобождения Белуджистана" напала на генконсульство Китая
09:15  США не хотят принимать мигрантов из стран, которые сами же довели до нищеты, - С.Князев
09:05  В Кыргызстане повышают ставки налога на вывоз золотосодержащей руды
09:00  Решится ли Израиль воевать на три фронта? - Н.Бобкин
08:48  Убийству журналиста регулируют громкость. Как Турция пытается использовать смерть Хашогги
08:39  Появится ли "арабское НАТО". Вашингтон форсирует идею создания Ближневосточного стратегического альянса, - "НГ"
08:36  США провоцируют похолодание между Россией и Китаем, - И.Субботин
08:32  Лазуритовый коридор связал Ашхабад и Баку, - В.Панфилова
07:54  Импорту ограничили свободу. США и Китай подняли торговые барьеры на новую высоту, - Т.Едовина
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    Казахстан   | 
Умер казахстанский актер Есим Сегизбаев
08:51 26.11.2018

Есим Жукенович ушел на 82 году жизни.

Казахстанский актер, педагог, профессор Казахской национальной Академии искусств, деятель культуры Есим Сегизбаев скончался на 82 году жизни, передает Zakon.kz.

Печальную новость сообщил на своей странице Калибек Куанышбаев.

Есим Сегизбаев родился 14 апреля 1937 года в Кокшетауской области. Он известен своими работами в том числе в таких фильмах, как "Жаужурек Мын Бала", "Оралман". Есим Жукенович выпустил 13 потоков студентов в КазНАИ, в их числе и заслуженные артисты Казахстана Нуркен Отеулов, Айнур Бермухамбетова и т.д.

Источник - Zakon.kz
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