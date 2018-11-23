|10:34 МИД Узбекистана особой воскресной нотой известил Киргизию о начале военных маневров. Чтоб не пугались...
10:27 Macron - dеmission! Восстание парижских "желтых жилетов", - Э.Лимонов
10:22 Штурм с Юга. Америкосы слезоточивым газом отбиваются от армии гондурас-беженцев
10:07 Предкризисное состояние: экономику США убивают компании-зомби, - Н.Дембинская
09:46 "Руки вверх все на судне". Аудиозапись Керченского морского боя
09:42 Полезли из всех щелей. Брат свата президента Жээнбекова получил "вкусную" должность в КырMegaCom
09:19 Гражданская война кланов в Америке приобретает причудливые и ожесточенные формы, - В.Прохватилов
09:18 Просуществует ли Европейский союз до 2025 года? - А.Веселов
09:14 Российский журналист уверяет, что получил $170 тысяч за работу "консультантом" в штабе Жээнбекова
08:51 Умер казахстанский актер Есим Сегизбаев
08:45 Тайвань. Гоминьдан реваншировал на выборах, демократы отступают, - М.Коростиков
08:21 Санкции возвращают Россию в СССР, - А.Комраков
08:12 Китай хочет компромисса с США, но не ценой национального унижения и отказа от целей развития, - С.Цыплаков
08:08 Фактор Хашогги изменил глобальный нефтяной рынок, - О.Соловьева
|Умер казахстанский актер Есим Сегизбаев
08:51 26.11.2018
Есим Жукенович ушел на 82 году жизни.
Казахстанский актер, педагог, профессор Казахской национальной Академии искусств, деятель культуры Есим Сегизбаев скончался на 82 году жизни, передает Zakon.kz.
Печальную новость сообщил на своей странице Калибек Куанышбаев.
Есим Сегизбаев родился 14 апреля 1937 года в Кокшетауской области. Он известен своими работами в том числе в таких фильмах, как "Жаужурек Мын Бала", "Оралман". Есим Жукенович выпустил 13 потоков студентов в КазНАИ, в их числе и заслуженные артисты Казахстана Нуркен Отеулов, Айнур Бермухамбетова и т.д.