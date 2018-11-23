Умер казахстанский актер Есим Сегизбаев

08:51 26.11.2018

Есим Жукенович ушел на 82 году жизни.



Казахстанский актер, педагог, профессор Казахской национальной Академии искусств, деятель культуры Есим Сегизбаев скончался на 82 году жизни, передает Zakon.kz.



Печальную новость сообщил на своей странице Калибек Куанышбаев.



Есим Сегизбаев родился 14 апреля 1937 года в Кокшетауской области. Он известен своими работами в том числе в таких фильмах, как "Жаужурек Мын Бала", "Оралман". Есим Жукенович выпустил 13 потоков студентов в КазНАИ, в их числе и заслуженные артисты Казахстана Нуркен Отеулов, Айнур Бермухамбетова и т.д.