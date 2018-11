Гражданская война кланов в Америке приобретает причудливые и ожесточенные формы, - В.Прохватилов

09:19 26.11.2018

Лишь немногие знают всю правду, или Что скрывается за литерой Q?



12 ноября известный американский писатель с репутацией конспиролога Джером Корси в прямом эфире своего интернет-канала заявил, что специальный прокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием "вмешательства" России в президентскую кампанию 2016 года, предъявит ему обвинение в даче ложных показаний. Как пишет The Washington Post, Корси в ходе президентских выборов 2016 года делился результатами своих расследований с другом и советником Дональда Трампа Роджером Стоуном, которого Роберт Мюллер подозревает в связях с WikiLeaks.



Корси рассказал, что его сотрудничество со следствием "взорвалось" и Мюллер теперь намерен привлечь его к уголовной ответственности. "Объяснить что-либо этим людям невозможно ... – говорит 72-летний Корси. – Думаю, я не смог сказать специальному прокурору то, что он хотел услышать… Министерство юстиции [США] находится в ведении преступников. Я считаю, что мое преступление на самом деле состояло в том, что я поддерживал Дональда Трампа. Теперь, я думаю, мне придется провести в тюрьме всю оставшуюся жизнь, поскольку я осмелился противостоять глубинному государству".



Джером Корси был допрошен прокурором Мюллером в числе девяти помощников Роджера Стоуна, подозреваемых в передаче WikiLeaks данных с сайтов Демократической партии, "предположительно взломанных российскими оперативниками", пишет The Washington Post. Сам Стоун отрицает всякую связь с WikiLeaks.



Корси, в отличие от многих других критиков Демократической партии, копает довольно глубоко. В своей книге Saul Alinsky: The Evil Genius Behind Obama Kindle ("Саул Алинский: злой гений за спиной Обамы") он рассказал о знаменитом американском политтехнологе Сауле Алинском, авторе книги "Правила для радикалов", списанной с "Катехизиса революционера" русского террориста XIX века Сергея Нечаева. Эта книга – открытая проповедь сатанизма, и открывает ее эпиграф: "…первым известным человеку радикалом, который взбунтовался против истеблишмента и сделал это столь эффективно, что по крайней мере выиграл собственное королевство, был Люцифер". Саул Давид Алинский, сын бедных еврейских эмигрантов из России, по общему признанию, за десятилетия своей общественной деятельности существенно повлиял на американскую политическую систему. Он создал целостную методику воздействия на общество через информацию и общественные акции. Распространением его идей занимается основанный Алинским фонд Industrial Areas Foundation, где были воспитаны сотни политтехнологов; подготовку у Алинского прошли многие политические деятели, в том числе Хиллари Клинтон (в девичестве Родэм) и Барак Обама. Свою любимую ученицу 22-летнюю Хиллари Родэм, еще в колледже написавшую дипломную работу, посвященную методам организации массовых акций в американских этнических гетто, Алинский называл "потрясающим организатором"…



Джером Корси давно атакует Демократическую партию США. Во время президентской кампании 2004 года он, например, совместно с Джоном О"Нилом выпустил книгу Unfit for Command ("Непригодный управлять"), в которой обвинил кандидата в президенты от демократов Джона Керри в том, что тот во время войны во Вьетнаме вел себя как трус и получил свои медали путем обмана.



Предполагают, что Джером Корси – в числе тех, кто создал один из самых успешных информационных проектов последних лет, каким стали выступления анонимного блогера, подписывающегося литерой Q.



История рождения этого анонима такова. В октябре 2017 года Трамп провел встречу с высшим военным руководством США, после чего сказал журналистам, что "может быть, это затишье перед бурей" (Calm Before the Storm). Через несколько дней на сайте-имиджборде 4chan стали публиковаться сообщения, подписанные Q, позднее – Q Clearance Patriot или QAnon (под общим заголовком Calm Before the Storm). 4chan – анонимный веб-форум, который является крупнейший имиджбордом в мире. Q Clearance означает авторизацию доступа к совершенно секретным материалам по национальной безопасности, а подпись Q Clearance Patriot скрывает американского патриота, имеющего доступ к такой информации.



Вот, к примеру, некоторые сообщения от Q, которые появляются с осени 2017 года (некоторые из них звучат невнятно, некоторые выглядят зашифрованными):



"Вчера [сообщение от 28.10.2017. – Ред.] с некоторыми странами были достигнуты соглашения об экстрадиции HRC (Hillary Rodham Clinton), в случае если она сбежит за границу. Она уже выправила международный паспорт. Ожидайте массовых беспорядков и акций протеста, организованных ее сторонниками, бегущими вслед за ней из США".



"Пересмешник. HRC задержали, а не арестовали (пока). Где Хума? Следите за Хумой. Это не имеет никакого отношения к России (пока)". [Хума Абедин – помощница и близкая подруга Хиллари Клинтон; фраза "Следите за Хумой" отсылает читателя к знаменитому "Следите за Белым Кроликом" из книги "Алиса в Зазеркалье" – Ред.].



"Вы считаете, что HRC, Сорос, Обама и прочие имеют больше власти, чем Трамп? Фантастика. Тот, кто контролирует президентский офис, контролирует эту великую землю. Бог благословил патриотов".



"Следите за деньгами, это ключ. Каким таким непосильным трудом нажила свой капитал Пелоси? [Нэнси Пелоси, лидер фракции демократов в палате представителей Конгресса США. – Ред.]. Почему она не помнит об этом? Повод для возможного будущего обвинения?"



"Почему у сына Сороса было несколько встреч с премьер-министром Канады и как это связано с Клинтоном?"



"Если бы я сказал тебе, что Барак Обама был в Северной Корее и, может быть, и сейчас он там? Почему его администрация мало что сделала для торможения их ядерных и ракетных возможностей? Кто снабжает Северную Корею данными стратегической разведки? Иран? Какая сделка была заключена с Ираном при Бараке Обаме? Почему эта сделка была засекречена? Почему Конгресс был в неведении? Почему после того как Барак Обама покинул президентский офис, у Северной Кореи внезапно появилось ядерное оружие и технологии для его доставки в США?... Лишь немногие знают всю правду".



В последнее время Q перенес свою активность в "Твиттер", где он выступает под псевдонимом Republic of Q. 22 ноября Q поздравил Трампа с Днем благодарения. И даже в праздник Q не забыл сделать наставление: "Не все, что вы читаете или слышите, верно. Учитесь думать самостоятельно, чтобы перестать быть овцами". Это относилось к атаке демократов на Трампа в связи убийством в посольстве Саудовской Аравии в Турции Джамала Хашогги. Поясняя свою мысль, Q разместил фотографию Хашогги в обнимку с боевиками-джихадистами. То есть дал понять, что Трамп не так уже неправ, не собираясь разрывать отношения с кронпринцем Мухаммедом бин Салманом, возможно, причастным к этому убийству.



Фото: GettyImages



Сейчас в Америке для поклонников Q работает целая индустрия по пошиву футболок, производству наклеек, кружек, кепок и – самое главное – мемов в интернете. Все это действует 24 часа в сутки, обеспечивая непрерывную обработку общественного мнения. Под прицелом Q – зловещее глубинное государство, Клинтоны, Обамы, Буши, королева Елизавета II, ФРС, Ротшильды, Сорос, подконтрольные им СМИ и политические партии, крупные корпорации...



Недавно Корси предложил своим читателям еще один литературный опус под названием "Убить глубинное государство: план спасения Дональда Трампа". "Нью-Йорк Таймс" вычеркнула эту книгу из списка бестселлеров, несмотря на ее популярность в Америке. Либеральная американская пресса, отдавая должное талантам Джерома Корси, не принимает его всерьез, называя "уважаемым сумасшедшим".



Сейчас специальный прокурор Роберт Мюллер усиливает давление на Корси. Так или иначе, гражданская война между американскими кланами, которую сторонники 45-го президента США называют борьбой патриотов Америки со зловещим глубинным государством, принимает все более причудливые и ожесточенные формы. Порой кажется, что она грозит разрушением американской государственности.

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 25.11.2018