Полезли из всех щелей. Брат свата президента Жээнбекова получил "вкусную" должность в КырMegaCom

09:42 26.11.2018

Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom



Брат депутата Жогорку Кенеша и свата президента страны Алиярбека Абжалиева Ихтияр Абжалиев назначен руководителем отдела логистики в ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom). Об этом 24.kg сообщили в компании.



Известно, что Ихтияр Абжалиев - полковник Государственной таможенной службы. У него экономическое образование.



В компании отмечают, что новый назначенец прошел конкурсный отбор на общих основаниях и успешно прошел собеседование.



Алиярбек Абжалиев приходится сватом президенту Сооронбаю Жээнбекову. Его сын женат на дочери главы государства Бактыгуль. У них растет сын.