Полезли из всех щелей. Брат свата президента Жээнбекова получил "вкусную" должность в КырMegaCom

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09:42 26.11.2018
Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom
Брат депутата Жогорку Кенеша и свата президента страны Алиярбека Абжалиева Ихтияр Абжалиев назначен руководителем отдела логистики в ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom). Об этом 24.kg сообщили в компании.
Известно, что Ихтияр Абжалиев - полковник Государственной таможенной службы. У него экономическое образование.
В компании отмечают, что новый назначенец прошел конкурсный отбор на общих основаниях и успешно прошел собеседование.
Алиярбек Абжалиев приходится сватом президенту Сооронбаю Жээнбекову. Его сын женат на дочери главы государства Бактыгуль. У них растет сын.