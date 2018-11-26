"Руки вверх все на судне". Аудиозапись Керченского морского боя

09:46 26.11.2018

Морской котел: крики о помощи ВМСУ и "Кто не скачет, тот москаль" - радиопереговоры при абордаже (АУДИО)

26.11.2018 - 2:22

Морской котел: крики о помощи ВМСУ и "Кто не скачет, тот москаль" - радиопереговоры при абордаже (АУДИО) | Русская весна

Во время радиопереговоров украинских и российских пограничников в ходе взятия на абордаж кораблей ВМСУ в Керченском проливе, записи которых опубликованы киевскими СМИ, много раз звучат призывы о помощи от военнослужащего Незалежной. Сотрудник погранслужбы ФСБ (это ясно из контекста событий) требует поднять руки вверх и заявляет о готовности открыть огонь на поражение, если нарушители не подчинятся требованиям.



На записях российские силовики требуют немедленно застопорить ход и поднять руки, предупреждая, что в противном случае они вынуждены будут открыть огонь. Затем слышна украинская речь: мужчина сообщает, что он "следует по Керченской протоке в направлении Черного моря".



На украинском языке: "Намерений применить оружие нет, агрессии нет. Действую согласно правилам Украины и РФ о российско-украинской границе", - утверждает моряк, и в эти же секунды на заднем фоне ехидно звучит: "Кто не скачет, тот москаль" (на 01:06).



Затем идет новый фрагмент записи уже после короткого боестолкновения, представитель украинского флота тревожно кричит о том, что нуждается в помощи. Истеричные просьбы звучат около десяти раз.



Также он повторяет Mayday ("мэйдэй") - это международный сигнал бедствия в радиотелефонной (голосовой) связи, аналогичный сигналу SOS в радиотелеграфной связи (с использованием азбуки Морзе). Этот сигнал используется в ситуациях, которые представляют непосредственную угрозу для жизни людей, например, терпящими бедствие морскими и воздушными судами.



Следующий фрагмент - короткий, на нем лишь слова: "[У нас] Лежачие раненые, мне нужна помощь, дайте помощи, мне нужна помощь!" Несколько раз называются координаты судна ВМСУ, моряки которого требуют у командования спасти их.



Следующая часть - звучит голос представителя российской погранслужбы ФСБ России с грозным предупреждением о готовности открывать огонь на поражение и требованием немедленно выйти всем и поднять руки вверх. Ранее сообщалось, что украинцы в это время заперлись в помещениях своего кораблика:



"Руки вверх все на судне, при наличии у вас оружия и с руками под одеждой будем открывать огонь на поражение".



Пограничники предупреждают, что на борту их катера крупнокалиберные пулеметы, и требуют у украинцев включить свет, а затем выйти с поднятыми руками.



Хорошо слышно, что российские военные также спрашивают о количестве раненых на украинских судах, задавая в эфир вопрос об этом.



аудио тут -

http://rusvesna.su/news/1543187122



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26.11.2018 - 1:49

В "морской котел" попало 23 украинских военнослужащих | Русская весна

Российские пограничники захватили более 20 украинских моряков во время задержания трех военных кораблей, которые нарушили Государственную Границу России в Керченском проливе.



Об этом на экстренном заседании СНБО сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Он назвал точную цифру – 23 человека. По его словам, связи с экипажем нет.



Также напоминаем, что советник Порошенко Юрий Бирюков заявил о том, что в результате штурма катеров и буксира было ранено 6 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.