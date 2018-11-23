 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Предкризисное состояние: экономику США убивают компании-зомби, - Н.Дембинская
10:07 26.11.2018

Американский рынок акций пережил в последние месяцы целую серию падений, но финансисты предупреждают: настоящий обвал впереди и случится он в 2019-м

Наталья Дембинская, aurora.network, 25 ноября 18

Американский рынок акций пережил в последние месяцы целую серию падений, но финансисты предупреждают: настоящий обвал впереди и случится он в 2019-м. Ситуация на рынке близка к той, что наблюдалась накануне кризиса 2008 года, а добить экономику может обилие зомби-компаний, которым ужесточение денежно-кредитной политики ФРС не оставляет шансов на выживание

Пассивные инвесторы и кризис ликвидности
Аналитики крупнейшего американского инвестбанка Goldman Sachs подсчитали, что последствия осенних обвалов на фондовой бирже американская экономика ощутит уже в начале следующего года. Ко второму кварталу негативное влияние рыночных потрясений "съест" до 0,75% ВВП.
Эксперты подчеркивают: октябрьские колебания - лишь репетиция кризиса, с которым рынку предстоит столкнуться в новом году. Одна из причин грядущих проблем - переизбыток индексных, биржевых и других пассивно управляемых фондов.
Если во время мирового финансового кризиса 2008 года на эти фонды приходилось около 30% рынка, то сейчас - 83%.
"Поскольку активных инвесторов не хватает, даже сильно подешевевшие активы будет некому покупать" - отмечает валютный стратег Goldman Sachs Марко Коланович

Чем опасны компании-зомби
Главной же опасностью для фондового рынка США аналитики все чаще называют огромное количество так называемых компаний-зомби - фирм, не генерирующих прибыль и живущих в долг.
Росту их числа способствовал длительный период низких процентных ставок. Теперь же последовательное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва не оставляет "зомби" шансов на выживание: брать новые кредиты слишком дорого, а расплачиваться по старым долгам нечем.
"Прибыль таких компаний не покрывала их расходы на обслуживание долгов даже по посткризисным сверхнизким процентным ставкам" - отмечается в исследовании Банка международных расчетов (БМР)
По оценкам БМР, доля компаний-зомби в странах ОЭСР за последние годы достигла опасных двенадцати процентов. Другими словами, каждая восьмая фирма в ближайшие месяцы объявит о банкротстве.
С одной стороны, это можно считать оздоровлением. С другой, обилие "живых мертвецов" создает реальную угрозу нового широкомасштабного кризиса. Как заявил в интервью The Wall Street Journal известный американский финансист Стэнли Дракенмиллер, управлявший фондом Джорджа Сороса, нынешняя ситуация в американской экономике и на рынке акций вполне сопоставима с периодом, предшествовавшим финансовому кризису 2008 года.
"По мере того как количественное смягчение со стороны ФРС сменяется количественным ужесточением, становится очевидно, что в экономике США много зомби-компаний и они подвержены серьезным рискам" - подчеркивает Дракенмиллер

Ставки будут расти
Несмотря на ярый протест Трампа, заявившего, что ФРС "сошла с ума" и превратилась в главную угрозу американской экономике, регулятор взял курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Главный аргумент: экономика восстанавливается, а потому от стимулирующей политики не должно остаться и следа.
В этом году Федрезерв поднимал ключевую ставку трижды. Как говорил ранее глава ФРС Джером Пауэлл, до конца 2019-го ставку повысят еще три раза. Впрочем, аналитики не исключают, что весной денежно-кредитную политику пересмотрят и регулятор все же возьмет паузу.
Когда ФРС повышает процентную ставку или по-другому ужесточает финансовую политику, обслуживание долгов становится весьма затратным делом, и в первую очередь - для "живых мертвецов".
Интересно, что к таковым инвесторы и аналитики готовы отнести и одну из крупнейших американских корпораций - General Electric, оказавшуюся на грани банкротства.

Первая жертва
С начала года ценные бумаги индустриального гиганта подешевели на 56%. Сейчас капитализация GE в три раза меньше, чем в 2007 году. По итогам третьего квартала компания отчиталась об убытках в 23 миллиарда долларов - это треть ее рыночной стоимости. Притом что за весь 2017 год убыток GE составил "всего" шесть миллиардов.
"Мало того, что финансовые показатели GE существенно ухудшились, так еще и капитализация упала до уровня меньше корпоративного долга в 110 миллиардов долларов. У корпорации будет все меньше денег на развитие, поскольку значительные суммы приходится направлять на обслуживание долга" - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков
По мнению экспертов, именно банкротство старейшего промышленного конгломерата США способно запустить обвал на фондовом рынке и, как следствие, глобальный финансовый кризис. Для компаний, подобных GE, уже придумали специальный термин - "ВВВ-компании" (корпорации с кредитный рейтингом на инвестиционном уровне "ВВВ", но испытывающие серьезные проблемы с обслуживанием долгов). Помимо GE, к "предмусорной" категории рейтинговые агентства отнесли автогигантов Ford и General Motors и других представителей "старой индустрии".

Источник - aurora.network
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