Штурм с Юга. Америкосы слезоточивым газом отбиваются от армии гондурас-беженцев

10:22 26.11.2018

США применили слезоточивый газ против каравана мигрантов на границе с Мексикой



Опубликовано: 26 Ноября 2018 Автор: ИНТЕРФАКС

СМИ: США применили слезоточивый газ против каравана мигрантов на границе с Мексикой

marketwatch.com

Военные США применили слезоточивый газ в отношении нескольких мигрантов из каравана пытавшихся проникнуть на территорию Соединенных Штатов через забор, сообщили СМИ с места событий.



"Агенты США пустили газ... Дети кричали и кашляли", - говорится, в частности, в сообщении агентства "Ассошиэйтед пресс".



Мексиканское телевидение Milenio TV также показало кадры, на которых несколько мигрантов на границе пытаются преодолеть забор. По данным СМИ, порядка 500 мигрантов попытались прорваться через пограничную стену на границе с США в районе Тихуаны, однако сделать этого им не удалось.



"Национальный институт миграции (Мексики) намерен депортировать тех, кто попытался насильно попасть в США. Те, кого нам удалось идентифицировать, будут депортированы, они нарушили мексиканский закон. Действовать мы будем жестко", - приводит Milenio заявление главы МВД Мексики Альфонсо Наваррете.



Он уточнил, что раненых среди мигрантов нет.



Министерство внутренних дел Мексики заявило в воскресенье, что страна начиная с 19 октября выслала 11 тыс. граждан стран Центральной Америки. В сообщении также говорится, что более 1,9 тыс. из них были участниками караванов.



Власти Мексики не исключают, что к концу этого года могут выслать из страны до 100 тыс. мигрантов из центральноамериканских стран, заявили в министерстве.



Ранее американские СМИ сообщали, что Пентагон направил не менее 5,8 тыс. военнослужащих на границу с Мексикой для сдерживания каравана мигрантов из стран Центральной Америки.



Шеф Пентагона Дж.Мэттис заявил, что Белый дом предоставил его ведомству больше полномочий для защиты сотрудников Бюро таможенного и пограничного контроля США на южной границе страны.