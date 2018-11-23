МИД Узбекистана особой воскресной нотой известил Киргизию о начале военных маневров. Чтоб не пугались...

10:34 26.11.2018

МИД Кыргызстана получил ноту от узбекской стороны

В воскресенье, в министерство иностранных дел Кыргызской Республики поступила нота министерства иностранных дел Республики Узбекистан. Сообщает МИД КР.



В ноте узбекская сторона информирует кыргызскую сторону о проведении 26 ноября 2018 года проверки боеготовности войск Республики Узбекистан. Проверка направлена на оценку боевой готовности войск и сил Республики Узбекистан.



Как отмечается в ноте, мероприятия проводятся в строгом соответствии с ранее принятыми обязательствами Республики Узбекистан по отношению к другим государствам и не направлены против их интересов.



Министерство оперативно информировало руководство и соответствующие государственные органы страны о поступившей ноте.