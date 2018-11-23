 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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МИД Узбекистана особой воскресной нотой известил Киргизию о начале военных маневров. Чтоб не пугались...
10:34 26.11.2018

МИД Кыргызстана получил ноту от узбекской стороны
В воскресенье, в министерство иностранных дел Кыргызской Республики поступила нота министерства иностранных дел Республики Узбекистан. Сообщает МИД КР.

В ноте узбекская сторона информирует кыргызскую сторону о проведении 26 ноября 2018 года проверки боеготовности войск Республики Узбекистан. Проверка направлена на оценку боевой готовности войск и сил Республики Узбекистан.

Как отмечается в ноте, мероприятия проводятся в строгом соответствии с ранее принятыми обязательствами Республики Узбекистан по отношению к другим государствам и не направлены против их интересов.

Министерство оперативно информировало руководство и соответствующие государственные органы страны о поступившей ноте.

Источник - КирТАГ
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