Казахстанка Данэлия Тулешова заняла шестое место на проекте "Детское Евровидение"

14:34 26.11.2018

12-летняя алматинка Данэлия Тулешова заняла шестое место на международном вокальном конкурсе "Детское Евровидение". В финале она исполнила песню "Өзіне сен" ("Верь в себя").



Конкурс "Детское Евровидение-2018" состоялся в Беларуси. В этом сезоне в нем приняли участие 20 юных исполнителей из разных стран, что стало рекордом. Впервые в проекте за призовые места сразились маленькие певцы из Казахстана и Уэльса. Нашу республику представила Данэлия Тулешова, завоевавшая Гран-при четвертого сезона конкурса "Голос. Дiти". К сожалению, повторить в Минске свой грандиозный успех ей не удалось, но поводов для переживаний у Данэлии быть не должно. Она выступила более чем достойно, оставив далеко позади весьма серьезных соперников.



Стоит отметить, что за Данэлию болели не только ее земляки, но и зарубежные фанаты. Украинцы, полюбившие казахстанку за проникновенное исполнение композиции "Это не твоя война", нисколько не сомневались в победе своего кумира и на форумах единогласно прочили ей победу. Но их прогнозы не оправдались. Первое место проекта завоевала полячка Роксана Вегель, наша Данэлия оказалась шестой. Впрочем, по итогам зрительского голосования у казахстанки третье место.









Музыку песни "Өзіне сен" для Данэлии написали украинские музыканты, текст - Камила Даирова и сама Данэлия.



"Мы вместе с ней сидели, не спали, чтобы сделать песню такой, какая она сейчас. Она безумно крутая, мы сдружились, и я уверена, что в будущем будет помогать мне с новыми песнями. Благодарна одной из помощниц Риме, которая была также с нами в Украине на "Голос. Дiти". Благодаря окружавшим людям выступила с такой крутой песней", - рассказывала Данэлия Тулешова.



Песня затрагивает тему, актуальную для подростков, когда человек чаще всего не верит в себя. Название песни "Өзіне сен" переводится как "Поверь в себя".



Постановкой номера занимался известный российский режиссер Алексей Голубев, ранее работавший над выступлением Полины Гагариной на конкурсе Евровидение в 2015 году.