Бесплодные тявканья британской шавки на иранского слона

14:41 26.11.2018

Если раньше англичан в Иране называли "старыми лисами" за их нечестность и жестокость, то сейчас это старые облезлые шакалы, пытающиеся выдать себя за молодых волков



Виктор Михин



Госсекретарь иностранных дел Великобритании Джереми Хант только что посетил с визитом Иран и сейчас все мировые СМИ анализируют их печальные и провальные итоги. Заезжий гастролер решил выступить в роли Кассандры, охарактеризовав весь Ближний Восток как пороховую бочку, и предостерег от катастрофы в манере Первой мировой войны.



"Ближний Восток, - заявил этот ярмарочный дипломат, - это пороховая бочка, где одно маленькое событие может привести к катастрофе в масштабах Первой мировой войны. У нас есть вопрос санкций, у нас есть региональное соперничество между Ираном и Саудовской Аравией, которое становится все более опасным и привело к войне по доверенности. Если сложить все это вместе и посмотреть на предупреждающий опыт Первой мировой войны, то мы увидим, что небольшие инциденты, подобные цепочке событий, могут иметь большие последствия с катастрофическими последствиями".



Далее этот балаганный дипломат из страны, которая не может решить даже такой простой вопрос, как Brexit (выход Великобритании из ЕС) стал, находясь на иранской земле угрожать иранцам, указав якобы на незаконный арест и тюремное заключение двух лиц с двойным гражданством, обвиненных в шпионаже. Более того, совершенно не смущаясь и распоясавшись, как пьяный купчик, он грубо предостерег Тегеран от "подобных инцидентов", то есть защиты своих иранских национальных интересов и, в конце концов, безапелляционно заявил, что Великобритания остается якобы одним из основных игроков на Ближнем Востоке.



Когда знакомишься с подобным образчиком выступления этого замшелого англичанина, то не понимаешь, что здесь превалирует: беспардонное хамство, неизмеримая тоска по ушедшей власти Британской империи, где никогда не заходило солнце, шизофрения, когда сознание и память этого так называемого дипломата раздваиваются, и он начинает транслировать наяву свои мечты и грезы. Такому дипломату с небольших островов и в стороне от цивилизационных дорог можно сразу напомнить, что хоть сейчас его страна и носит прежнее обветшалое название, но скорей всего и более правильное название – это Малобритания.



Давно уже Лондон всерьез не принимается в расчетах действительно Великих держав и его если и упоминают, то только среди других таких же второстепенных стран, с которыми редко кто считается. Но амбиций и наглости у этих людей все еще много, и, посещая другие страны, они пытаются их припугнуть и сослаться на дружбу с действительно Великой державой, как Соединенные Штаты. Но времена Первой мировой войны, как и Второй мировой войны канули в Лету, и сейчас Иран - это независимая республика, мощная региональная держава, уважающая в отличие от других мировой закон и порядок и с усмешкой выслушивает угрозы заезжих гастролеров.



Напоминание Дж.Ханта о печальных последствиях Первой мировой войны для иранского народа в привязке к нынешним событиям является просто дешевой угрозой дипломата, вышедшей в тираж некогда Великой державы. Общеизвестно, что один из самых мрачных периодов в иранской истории произошел в конце Первой мировой войны и оккупации Ирана войсками Великобритании, который вызвал персидский Великий Голод 1917-1919 годов. Тогда около 2 миллионов иранцев умерли от голода и болезней в тот период, когда британские оккупационные армии конфисковали продовольствие и переправили его в свою страну.



"Накопление продовольствия в Англии усугубило ситуацию и вызвало массовый голод в Иране, - написала газета Iran Daily. - К сожалению, эта часть истории Ирана и той роли, которую сыграла Великобритания, не рассматривается и может быть одной из причин того, что миссионеры из Лондона ныне позволяют себе угрожать Ирану".



Слова "джентльмена" с малых островов Дж. Ханта о "катастрофе в конце Первой мировой войны на Ближнем Востоке" также важны в то время, когда Европа лицемерно говорит о сохранении так называемой ядерной сделки по Ирану, подписанной и одобренной в 2015 году. Во-первых, учитывая британское и саудовское партнерство, Иран постоянно находится под военной угрозой и оказывается, как написала Iran Daily, "в гнусном треугольнике Запада, сионистов и арабов". Во-вторых, ныне иранский народ и правительство поставлено в жесткое положение с необоснованными и агрессивными требованиями и санкциями со стороны США и Европы, которые, действительно, могли бы угрожать еще одним великим голодом.



Но надо помнить, что сейчас ХХI век, а не начало ХХ века, когда бал правили колониальные бандиты, в первую очередь Великобритания, беззастенчиво грабившая колонии и зависимые страны. Кроме того, у Ирана есть много друзей и союзников, готовых прийти в любую минуту на помощь иранскому народу в противовес пытающихся вернуть бандитские времена и барыши английским джентльменам и американским купцам.



Следует напомнить, что угроза глобальной войны на Ближнем Востоке возникает в то время, когда Великобритания недавно начала создавать военную базу в Омане и теперь настаивает на "прекращении" на своих условиях йеменской войны. Перед поездкой в Иран Дж.Хант посетил Саудовскую Аравию и обсудил с лидерами Эр-Рияда необходимость прекращения войны в Йемене, а другими словами - прекращения саудовской агрессии, которая не принесла успехов ни саудовцам, ни западным стратегам.



"Глядя на грязное белье Британии в регионе, от формирования сионистского режима до пограничных споров между Пакистаном и Афганистаном, войны в Ираке, продажи оружия террористам в Сирии и так далее, все это показывает, что Британия не вмешалась, чтобы помочь положить конец страданиям йеменского народа из доброй воли, но имеет в виду другую повестку дня, - справедливо констатировала газета Tehran Times. - Можно прогнозировать, что если план Британии по прекращению войны в Йемене осуществится, то ее влияние в регионе только расширится".



Вот вам, как говорится, ларчик и просто открывается. Другими словами, не обладая политическим весом на международной арене, английские "стратеги" решили погреть руки на йеменской беде.



В своей недавней поездке в Эр-Рияд Дж.Хант назвал Саудовскую Аравию стратегическим партнером Великобритании, а в ходе визита в Иран угрожал, (по мнению мировых СМИ он даже сам испугался) Тегерану очередной войной на Ближнем Востоке. Если раньше англичан в Иране называли "старыми лисами" за их нечестность и жестокость, то сейчас это старые облезлые шакалы, пытающиеся выдать себя за молодых волков. Но они глубоко ошибаются – их времена ушли безвозвратно. По крайней мере, Иран, хорошо знающий повадки и нравы старых британских шакалов, не поддастся ни на какие их уловки, а иранский народ не склонится перед их запугиванием и угрозами.