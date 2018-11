Россия одержала очередные победы на рынке вооружений Индии

14:43 26.11.2018

О новом контракте на лицензионное производство фрегатов проекта 11356 и победе в тендере на поставку переносных зенитных ракетных комплексов



Леонид Нерсисян



После недавнего подписания контракта на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 Индии, военно-промышленный комплекс (ВПК) России добился новых успехов. Москва и Дели подписали контракт на лицензионное производство двух фрегатов проекта 11?356 индийской судостроительной компанией Goa Shipyard Limited, кроме того, судя по информации некоторых источников, Россия одержала победу в тендере на поставку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Что принесут эти сделки России?



Конец очередного затянувшегося тендера?



По информации, появившейся как в российских, так и индийских СМИ, Россия выиграла тендер на поставку ПЗРК вооруженным силам Индии. В тендере участвовала Россия с ПЗРК "Игла-С", Франция c Mistral 2 и Швеция с RBS-70NG. Теперь Москве предстоят более детальные переговоры по конкретному контракту, который оценивается в $1,5 млрд. Соглашение, вероятнее всего, будет подписано уже в 2019 году и включит в себя поставку 5175 ракет, из которых 2315 будут поставлены готовыми, 1260 в виде комплектов для сборки, а еще 600 ракет должна будет произвести по лицензии индийская компания Brahat Dynamics Limited.



Сам тендер VSHORAD (Very Short Range Air Defence) был объявлен еще в 2010 году, и в нем, помимо вышеперечисленных участников, конкурировали также израильская компания Rafael, французская Thales, южнокорейская LIGNex 1 и американская Raytheon. Позже, в 2012 году, часть компаний не прошла техническую оценку, а Raytheon сама отказалась от участия в тендере. По условиям тендера Индия должна получить современные ПЗРК на замену устаревающим "Игла-1", причем вес системы должен быть менее 25 кг, а эффективная дальность и высота стрельбы должны превышать 6 км и 3 км соответственно.



Надо сказать, что индийские оборонные тендеры имеют свойство сильно затягиваться - та же идея закупки новых ПЗРК продвигается еще с 1999 года. Тогда тоже был объявлен тендер, который при этом был закрыт в 2005 году без всяких очевидных причин.



В любом случае, подписание твердого контракта на столь большое количество ПЗРК и ракет к ним будет очень серьезным успехом для "Рособоронэкспорта", тем более, что все происходит на фоне американского санкционного давления. Фактически предприятия-производители могут быть загружены работой на много лет вперед, и это не учитывая российский гособоронзаказ на те же более новые ПЗРК "Верба".



Поддержка страдающему кораблестроению



Положительной новостью стало и подписание контракта на еще два фрегата проекта 11356, которые будут построены по российской лицензии индийской государственной компанией Goa Shipyard Limited. Не так давно был подписан контракт на два фрегата этого же типа, которые будут построены на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (Калининград) и должны быть переданы Индии в 2022 и 2023 годах. Что касается фрегатов индийской постройки, то они по планам должны будут быть готовы в 2026 и 2027 годах соответственно. При этом стоимость нового контракта составила около $500 млн, причем практически вся эта сумма пойдет на иностранное участие в постройке кораблей, сумма же, которая необходима для самого строительства фрегатов на индийской верфи, пока только оценивается.



Интересно, что поставка всех четырех фрегатов также принесет хорошую выгоду Украине, которая больше не поставляет газотурбинные силовые установки для российских кораблей (из-за чего строительство тех же фрегатов проекта 11356 для ВМФ России фактически остановилось), но готова поставить силовые установки для кораблей, которые идут на экспорт. Фактически на бумаге николаевское ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" поставляет газотурбинные установки М7Н напрямую Индии.



Что же касается российского кораблестроения, переживающего далеко не лучшие времена, то оно получит дополнительное финансирование и заказ, которые могут поспособствовать некоторому его оживлению - при условии наличия адекватного менеджмента. К сожалению, фактический срыв российской Государственной программы вооружений до 2020 года (причем при наличии достаточно обширного финансирования) говорит скорее о полном отсутствии того самого менеджмента и эффективного производства.



Конечно, еще раз отметим важный положительный факт - американский пакет санкций CAATSA (Countering America"s Adversaries Through Sanctions Act) пока практически никак не повлиял на военно-техническое сотрудничество России с ее крупнейшим партнером в этой области - Индией. Конечно, они вызывают сложности в том, что касается банковских переводов валюты, однако это проблема решаема при помощи создания специальных банков и расчета в национальных валютах. Это слегка влияет на получаемый от сделки доход, но очень несильно. В целом вполне очевидно, что такие серьезные центры силы, как Индия, не будут так легко менять свою политику под внешним давлением, а в некоторых случаях это давление может привести и к обратному эффекту.