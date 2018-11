Началось онлайн-голосование конкурса "Мисс Мира 2018". Казахстан за Катю Дворецкую!

14:45 26.11.2018

Казахстан представляет первая вице-мисс, карагандинка Екатерина Дворецкая.



Стартовало онлайн-голосование конкурса "Мисс Мира 2018". Об этом сообщает официальная группа конкурса "Мисс Казахстан" в Инстаграм.



Финал 68-го международного конкурса "Мисс Мира 2018" пройдет на китайском острове Хайнань в городе Санья 8 декабря. Нашу страну в этом престижном конкурсе красоты представляет первая вице-мисс Казахстан, карагандинка Екатерина Дворецкая. Действующая Мисс Казахстан Альфия Ерсайын из Атырау не смогла принять участие в финале "Мисс Мира-2018" из-за возрастного ценза.



В течение месяца Екатерина вместе с остальными красавицами со всего света принимает участие в спортивных и социальных мероприятиях, показах национальных костюмов и дизайнерских нарядов.



За казахстанку проголосовать можно следующими способами:



1.На официальном сайте missworld.com Для этого зайдите в браузере на сайт Мисс Мира missworld.com, зарегистрируйтесь (sign in), используя ваш e-mail или Facebook аккаунт. Среди участниц (contestants) найдите Екатерину Дворецкую и нажмите "vote for me" внизу профиля. И ваш голос будет учтен.



2. Загрузите приложение MobStar в AppStore или Play market. В поиске введите Yekaterina DVORETSKAYA и подпишитесь на аккаунт.



3. Поставив лайк на странице Miss World - Kazakhstan в Facebook. Чем больше подписчиков, тем больше голосов.



4. Проголосовать на сайте Model Power Live - найти в поиске Yekaterina Dvoretskaya и поставить лайк.