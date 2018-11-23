Военный вертолет рухнул на жилые районы в Стамбуле. Погибли четыре офицера

20:31 26.11.2018

В Стамбуле в результате крушения вертолета погибли 4 человека

Офицеры не смогли дотянуть до военного аэродрома всего несколько сот метров



Военный вертолет рухнул на жилые районы в Стамбуле. Погибли четыре турецких военнослужащих, еще один доставлен в больницу и находится в тяжелом состоянии, сообщают турецкие СМИ.



Раненый солдат успел рассказать, что вертолет совершал учебный полет, но потерял управление во время посадки и врезался в крышу одного из домов в районе Санджактеп и рухнул на стену огрождения. Он не смог дотянуть до военного аэродрома нескольких сот метров.



Сейчас на место происшествия прибыл министр обороны Турции Хулуси Акар и губернатор города Али Ерликая.



- В вертолете на момент крушения находились пять человек: два офицера, два унтер-офицера и один сержант. По неизвестной причине вертолет был вынужден совершить аварийную посадку, военные пытались избежать столкновения со зданиями, но потеряли управление, - сообщил журналистам глава Минобороны.



В данный момент полицейские оцепили район, на месте работают спасатели. Прокуратура уже начала расследование инцидента. В результате крушения никто из местных жителей не пострадал.



Свои соболезнования семьям погибших офицеров уже выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.