ММА-масяня... Ассоциацию боевых искусств Казахстана возглавил глава КНБ Масимов

21:53 26.11.2018

В Ассоциацию войдут такие виды спорта, как ММА, рукопашный бой и другие.



Председатель Комитета нацбезопасности Карим Масимов избран президентом созданной сегодня Ассоциации боевых искусств Казахстана. Такое решение было принято на конференции, прошедшей в Астане, передает корреспондент Bnews.kz.



Кандидатуру Масимова выдвинул министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.



"Вы знаете, что перед Ассоциацией стоят высокие задачи по развитию массового спорта в Казахстане. Поэтому если позволите, я бы хотел предложить на должность президента ассоциации Масимова Карима Кажимкановича. Мы его хорошо знаем, известный общественно-политический деятель. Кроме всего этого, он активно занимается продвижением спорта. Два года назад он возглавил федерацию триатлона и этот вид спорта начал активно распространяться по всей стране. Буквально в этом году мы провели международный турнир по триатлону. Вы знаете, что Карим Масимов несколько лет возглавляет казахстанскую федерацию по муай - тай, который сейчас широко представлен в международном спортивном движении. Поэтому я бы хотел внести такое предложение", - министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

Участники форума единогласно избрали Карима Масимова на должность главы организации.



Ожидается, что созданная Ассоциация объединит под своим крылом такие виды спорта, как кикбоксинг, ушу, муай-тай, ММА, рукопашный бой, каратэ, борьба на поясах и другие.



"Нам необходимо, чтобы все работы по развитию неолимпийских видов спорта были скоординированы и направлены на развитие здорового образа жизни, воспитание молодежи. На ассоциацию возлагаются большие надежды и нагрузки. Я хочу выразить благодарность всем руководителям спортивных федераций, которые поддержали инициативу по созданию ассоциации боевых искусств. Это веяния времени. Создание подобной ассоциации – отрадный шаг для развития казахстанского спорта", - отметил Арыстанбек Мухамедиулы.