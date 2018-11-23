В Кыргызстане разрешение на работу получили около 10 тысяч граждан Китая

22:08 26.11.2018

С начала 2018 года Государственная миграционная служба выдала разрешительные документы на работу 12 тысячам иностранных граждан. Об этом сообщили представители упомянутого учреждения.



Сообщается, что в Кыргызстане работают граждане 91 страны. Из них 75% или около 10 тысяч человек – граждане Китая.



По данным за октябрь 2018 года кыргызское правительство выделило квоты 16 тысячам 390 иностранным специалистам. На сегодняшний день использовано 74% от квоты.



722 иностранным гражданам было разрешено работать на рынках Кыргызстана. За девять месяцев 2018 года они заплатили в республиканский бюджет 43 млн сомов за получение разрешительных документов. Половина из прибывших из других стран работают в Бишкеке. Большинство мигрантов трудятся в сфере строительства, горнорудной отрасли, энергетики, торговли, пищевой промышленности. Кроме того, иностранцы присутствуют и в таких сферах, как здравоохранение, наука, культура.



Ранее в парламенте говорилось, что число незаконно трудящихся в стране превысило 100 тысяч человек, а в законах Кыргызстана не хватает норм, рассматривающих ответственность прибывших из-за границы мигрантов и туристов.