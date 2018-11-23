Бывшего начальника Каршинского РОВД Узбекистана Ражабова осудили за избиение фермеров

22:19 26.11.2018

В Узбекистане бывший начальник Каршинского РОВД Кашкадарьинской области Жахонгир Ражабов получил два года ограничения свободы за избиение сотрудников десяти фермерских хозяйств, сообщает Kun.Uz.

Суд состоялся 23 ноября в Ургутском районе Самаркандской области. Против бывшего главы районного отдела было возбуждено дело по статье 206 (Превышение власти или должностных полномочий) Уголовного кодекса республики, по которому проходят десять потерпевших.



Из материалов дела следует, что Ражабов, заведуя III сектором Каршинского районного комплекса социально-экономического развития, 12 июля избивал и материл руководителей фермерских хозяйств "Зулфикор бобо набираси Баходир", "Олим-Ойбек-Дилдора", "Тошев Мухтор Эшдавлат угли", "Абдугофуров Мухаммад Рахматуллаевич", "Нозимбек-Атхам-Огабек", "Зоир ота угли Абдусалом", "Чулибустон курки", "Жалолиддин Озодбек Севинч", "Норпулат бобо угли Башир".



Среди пострадавших от рук милиционера оказалась одна женщина - руководитель фермерского хозяйства "Нафиса-Муниса-Эзоза". По ее словам, 12 мая Ражабов два или три раза ударил ее по лицу, а затем отправил в камеру, где ее избивали так, что она падала в обморок. Женщина рассказала, что один раз ее пнули и пригрозили посадить на три года. После освобождения ей потребовалась операция. Когда ее родственники обратились в областное УВД и прокуратуру, правоохранительные органы проигнорировали инцидент.



Управление внутренних дел Кашкадарьинской области Узбекистана начало служебную проверку в отношении милиционера в июне. Один из свидетелей экзекуции рассказал, что начальник милиции начал бить фермеров по лицу, узнав, что из-за засухи те не смогли выполнить госплан. "Он бил нас по ушам, двумя руками наносил удары по лицу", - сообщил один из пострадавших. После того как 60-летний фермер упал от удара милиционера, тот снял с фермера колпак и продолжил бить его колпаком по голове.



На суде Ражабов пытался доказывать, что избивал фермеров не из личных интересов, а старался таким образом "развивать" сельское хозяйство страны. Потерпевшие остались недовольны приговором суда, сочтя его слишком мягким.



Сообщения о подобных наказаниях за невыполнение плана поступают из Узбекистана во время каждой уборочной. В апреле в Кашкадарьинской области заместитель хокима (главы) Гузарского района Хабиб Азизов сломал нос подчиненному за то, что у того не оказалось под рукой нужных документов. В июле глава отдела внутренних дел Янгиабадского района Джизакской области Ильхом Сулаймонов, сломавший нос фермеру, был привлечен к ответственности за превышение служебных полномочий.



В 2018 году на избиения жаловались фермеры из Ферганской области, где хоким Язъяванского района Юлчибай Бойигитов публично избил 60-летнего фермера Курбонали Джураева, обвинив его в срыве плана по сдаче хлопка. В октябре в Ташкентской области резонанс вызвало наказание, придуманное для фермеров вице-премьером республики Зойиром Мирзаевым: одних за плохой урожай заставили стоять в арыке с водой, а других выстроили на поле с кусками окаменевшей глины в руках. После этого инцидента Мирзаев был уволен из правительства и разжалован до хокима Шараф-Рашидовского района Джизакской области.