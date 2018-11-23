Афганистан впервые отправил послом в США женщину

00:23 27.11.2018

Послом Афганистана в США впервые в истории стала женщина - Роя Рахмани, ранее представлявшая страну в Индонезии, сообщает афганский телеканал 1TVNews.



"Роя Рахмани - одна из талантливых дипломатов Афганистана, которая добилась успехов во время службы в Индонезии. Она была назначена новым послом в США и вскоре начнет работу", - сообщил пресс-секретарь афганского президента Харун Чахансури (Haroon Chakhansoori). Бывший посол Афганистана в США Хамдулла Мохиб в августе занял должность советника национальной безопасности страны.



Ранее, в мае 2018 года, другая женщина-дипломат - супруга афганского миллионера Абдула Гафура Дави и борец за права женщин, феминистка Шукрия Баракзай (Shukria Barakzai) - была назначена послом в Норвегии.



Первой женщиной-губернатором в Афганистане в марте 2005 года стала министр по делам женщин Хабиба Сораби, она возглавила администрацию провинции Бамиан. В феврале 2008 года женщина впервые возглавила в стране политическую партию. Лидером партии "Нияз-е-милли" стала Фатима Назари.



Отметим, что талибы, разработавшие для женщин целый комплекс ограничений на основе шариата (в том числе запрет на свободное передвижение, получение образования до восьми лет и строгий дресс-код), согласились признать права женщин на ноябрьских консультациях в Москве по мирному урегулированию конфликта.