В Питере открыт памятник профессору Преображенскому и Шарик[ов]у

00:39 27.11.2018

Владимир Бортко открыл памятник героям "Собачьего сердца" в Петербурге

Бронзовые профессор Преображенский и пес Шарик появились во дворе дома на Моховой



ПОЛИНА ЖУКОВА



Фильму режиссера Владимира Бортко "Собачье сердце" по одноименной повести Булгакова исполнилось 30 лет.Фильму режиссера Владимира Бортко "Собачье сердце" по одноименной повести Булгакова исполнилось 30 лет.



Скульптуры профессора Преображенского и пса Шарика появились в Петербурге у дома на Моховой, 27-29 еще в сентябре. И каждый петербуржец знает, почему памятник героям повести Булгакова "Собачье сердце" установили именно здесь. Тридцать лет назад в этом доме режиссер Владимир Бортко снимал свою знаменитую экранизацию. В фильме здание превратилось в московский "Калабуховский дом" на Обуховом переулке, где у Булгакова жил Филипп Филиппович.









В честь юбилея картины "Собачье сердце" памятник, который уже успел сродниться с двором на Моховой, решили торжественно открыть. Днем 26 ноября у бронзовой скульптуры собрались петербуржцы, чтобы увидеть, как перерезает красную ленту сам Владимир Бортко. Вместе с режиссером на мероприятие пришли монтажер фильма Леда Семенова и актриса Анжелика Неволина, исполнившая роль машинистки Васнецовой в конторе Шарикова.



– Это радостное событие, потому что труд, который сделан нами, членами группы "Ленфильма", помнят через 30 лет, – отметил на открытии памятника Владимир Бортко. – Когда снимали кино, мы были молодыми, денег у нас не было совершенно. И кто думал тогда, что через столько лет здесь поставят памятник. И что это будет так значимо.



Монумент создал молодой петербургский скульптор Игорь Сенин. Сама идея увековечить героев повести в бронзе принадлежит жителю Моховой, 27 – Александру Габитову. Воплотил он ее за свой счет.



Правда, актера Евгения Евстигнеева, исполнившего роль Преображенского в фильме, застывший на Моховой профессор не напоминает. Да и собака рядом с ним – не бездомный булгаковский Шарик, а бойцовской породы.



– Сначала мы хотели изобразить сходство, но через некоторое время вместе с Александром решили отказаться от образа Евстигнеева, а сделать собирательный. И собака тоже получилась как собирательный образ, – рассказал скульптор Игорь Сенин.



Впрочем, сам Владимир Бортко отметил, что портретная схожесть здесь не главное.



– Похожи или не похожи – это неважно. Главное то, что это люди, которые решили вспомнить кино, вспомнить людей, которые его сделали, вспомнить Булгакова. Прежде всего, мы обязаны нашему великому писателю, – сказал режиссер.



Владимир Бортко открыл в Петербурге памятник профессору Преображенскому и Шарику.



Работал над монументом скульптор около полугода. И признался, что фильм "Собачье сердце" посмотрел впервые в 15 лет – с тех пор булгаковские образы и полюбились.