 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китаец купил у монгольского торговца череп инопланетянина
00:53 27.11.2018

"Череп пришельца" найден во Внутренней Монголии, заявляет уфолог.

Коллекционер из Китая убежден, что приобрел череп пришельца.

Недавно в Пекине писатель Ли Цзяньминь, являющийся экспертом-уфологом, провел семинар, на котором показал якобы реальный череп инопланетянина. Диаметр головы пришельца равнялся 16-ти сантиметрам в диаметре. Отличительная черта черепа – его двухслойная природа.

По словам Ли Цзяньминь, данные останки были куплены одним коллекционером у монгольского торговца. Как оказалось, описание головы инопланетянина в одном из произведений писателя полностью соответствовало купленному черепу. Эту особенность и подметил коллекционер.

"Коллекционер просматривал мой роман, когда обнаружил, что череп очень похож на тот, что изображен на иллюстрации", - объяснил Ли Цзяньминь. "Он попросил меня подтвердить его происхождение". После четырех месяцев исследований Ли подготовил 103-страничный отчет, чтобы поддержать коллекционера и подтвердить внеземное происхождение черепа.

"Я провел рамановскую спектроскопию, использовал атомный силовой микроскоп и сравнил череп с чужеродными черепами, обнаруженными в других странах", - сказал Ли. (Рамановская спектроскопия (спектроскопия комбинационного рассеяния) - вид спектроскопии, в основе которой лежит способность исследуемых систем (молекул) к неупругому (рамановскому, или комбинационному) рассеянию монохроматического света. Суть метода заключается в том, что через образец исследуемого вещества пропускают луч с определенной длиной волны, который при контакте с образцом рассеивается. Полученные лучи с помощью линзы собираются в один пучок и пропускаются через светофильтр, отделяющий слабые (0,001 % интенсивности) рамановские лучи от более интенсивных (99,999 %) рэлеевских. "Чистые" рамановские лучи усиливаются и направляются на детектор, который фиксирует их частоту.)

Однако Ли сказал, что он все еще ищет финансирование для проведения дальнейших тестов. "Только анализ ДНК стоит около 100 000 юаней (14 398 долларов США)", - сказал Ли. Несмотря на насмешки китайских социальных медиа, Ли остается уверенным в своих выводах.

"Я приветствую вопросы, но если вы хотите бросить мне вызов, принесите свои собственные доказательства", - передала слова Ли пекинская газета 北京青年报. Эта молодежная газета является официальной газетой Комитета коммунистической молодежи в Пекине. Была создана в марте 1949 года и в настоящее время издается компанией 北京青年報社発行. К слову, это самая популярная столичная газета Пекина.

Майдар Сосорбарам

Источник - ARD
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