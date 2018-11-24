Министр обороны Таджикистана построил за свой счет центр здоровья в родном кишлаке

00:55 27.11.2018

Глава Минобороны Таджикистана Шерали Мирзо за свой счет построил в родном кишлаке Дошманди в Хатлонской области Центр здоровья. На сайте Минобороны сообщается, что это сделано по поручению президента страны Эмомали Рахмона в рамках подготовки к 30-летию государственной независимости республики.



Строительство нового здания на территории джамоата (сельсовета) Сари Хосор Бальджуванского района было согласовано с Министерством здравоохранения и социальной защиты. Центр оснащен современным медицинским оборудованием и состоит из шести рабочих кабинетов, в том числе приемного покоя, диагностического кабинета, процедурной, родильного помещения и кабинета для обрезания мальчиков.



В пресс-релизе Минобороны отмечено, что центр, созданный в одном из самых отдаленных сел района, поможет трудоустройству специалистов, ищущих работу в сфере здравоохранения.



Шерали Мирзо - не первый в Таджикистане чиновник, благоустраивающий малую родину. В апреле 2017 года пресс-служба мэрии Душанбе сообщала, что руководители 80 государственных учреждений, в том числе Счетной палаты и Налогового комитета решили построить за свой счет новые детские спортивные и игровые площадки, однако в более широкую практику подобная благотворительность вошла в 2018 году.



Мэр Худжанда Маруф Мухаммадзода на свои деньги отремонтировал спортзал средней школы №16, в которой он учился. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода выделил личные средства на ремонт пятикилометрового участка дороги на своей малой родине, в селе Хистеварз в Бободжонгафуровском районе Согдийской области, а также отремонтировал за свой счет созданный в 1940 году парк "Молодежное озеро" в Душанбе. В сентябре сообщалось, что чиновников обязали за свой счет ремонтировать дороги, школы и больницы на малой родине, однако не уточнялось, откуда исходит это распоряжение.



Подобные благотворительные мероприятия в республике практикуются не только с чиновниками, но и с предпринимателями, а также с простыми гражданами, работающими в бюджетных организациях. Так, "Таджикская железная дорога" опекает дом престарелых и инвалидов в Батоше, а госавиаперевозчик "ТаджикЭйр" - детский дом на юге страны.