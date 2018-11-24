Кудрин загоняет экономику России в американскую кубышку

00:58 27.11.2018

Вместо того, чтобы тратить деньги на развитие, их вкладывают в ценные бумаги Запада



Анна Седова

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Юрий Юденков



Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о необходимости создания финансовой "подушки безопасности" в России. По мнению экономиста, у такого государства, как наше, обязательно должен быть запас средств на случай кризиса.



"Для такой страны как наша, это обязательно. Самое главное, нам нельзя уходить в сильную зависимость от доходов от нефти, их тут же тратить, потом когда они заканчиваются, все это снова резать. Это может повлиять и на стабильность экономики и на курс, и на социальные обязательства государства", - сказал Кудрин в программе "Действующие лица" 25 ноября.



В то же время, глава Счетной палаты заметил, что доходы от продажи государственной собственности нужно направлять не на создание "подушки безопасности", а на покрытие текущего дефицита.



"Доходы от приватизации нужно не складывать в резерв, а направлять на поддержание текущего дефицита. В период таких сложных ситуаций, как санкции, приватизацию сложно проводить масштабно. Я считаю, что можно было бы, тем не менее, делать это больше, чем сейчас", - сказал он.



Согласно бюджетному правилу, все нефтяные доходы свыше цены 40 долларов за баррель направляются не на текущие нужды, а в Фонд национального благосостояния, то есть в резервы. После того, как котировки нефти уверенно стали расти (в этом году они превышали отметку в 82 долл/барр. за марку Brent), многие экономисты заговорили о том, что целесообразно было бы увеличить цену отсечения с 40 до 45 долларов. Это позволило бы наполнить доходную часть бюджета и найти средства, в том числе, на выполнение майского указа президента без таких непопулярных мер, как повышение НДС на 2%.



Кстати, повысить цену отсечения с 40 до 45 долларов предлагал и сам Алексей Кудрин. Однако с ним не согласился первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.



"Самое простое, казалось бы: взять и с 40 до 45 долларов увеличить цену отсечения - и не надо больше повышать налоги, и не надо больше и думать ни о чем. Но мы же с вами это проходили, позицию Минфина вы знаете. Мы говорим даже не о сбалансированности бюджета, а о последствиях тех нефтегазовых доходов на прогнозируемость, на курсовые соотношения нашей валюты с другими валютами. Ведь если увеличивать с 40 до, прогнозируемость и устойчивость курса к внешним колебаниям заметно изменится. У нас курс будет гораздо крепче. А это - конкурентоспособность наших товаров", - заявил Силуанов летом 2018 года.



Сейчас цены на нефть опустились до 60 долларов, причем президент США Дональд Трамп приписал это своим усилиям и призвал Саудовскую Аравию помочь еще сильнее снизить котировки. Кроме того, экономисты не исключают, что впереди может быть новый глобальный кризис. Алексей Кудрин заявил, что это не слишком вероятный сценарий, но исключать его нельзя.



"Все ожидают, что тот успех должен скоро смениться падением. Перегретость финансовых фондовых рынков в области нефти и газа, тоже накапливаются проблемы. Я не думаю, что такой уж большой кризис ожидается в течение двух лет, но мы не можем предсказать даже год. Мы понимаем, что когда-то это случится. Я не могу сказать, насколько вероятно это может наступить в ближайшее время, но то, что падение произойдет в ведущих странах - это да. Развивающиеся страны более уязвимы в этом смысле, нас быстрее или глубже это может затронуть", - сказал он.



Кудрин добавил, что российский бюджет сбалансирован при цене в 50 долларов за баррель. "Мы готовы к понижению аж на 20 долларов, но в принципе с учетом резервов мы можем выдержать и еще меньшую (цену). В этом серьезная проблема, и наша задача - наращивать несырьевой экспорт", - заявил он.



Кроме того, обострение ситуации после провокации Украины в Керченском проливе с большой долей вероятности может привести к новым санкциям Запада против нашей страны, в том числе финансовым. В этом случае "подушка безопасности" может оказаться как нельзя более необходимой.



Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 4 трлн 972 млрд 445,1 млн рублей, что эквивалентно 75 млрд 598,7 млн долларов. Международные резервы России на 12 октября составили 460,4 млрд долл. Это немалые запасы на случай кризиса и новых санкций, которые могут включать в себя такие меры, как отключение России от платежной системы SWIFT или ограничения против российских госбанков.



Несмотря на это, профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает создание избыточной денежной подушки безопасности вредным для экономики. Что касается кризисной ситуации, Россия самодостаточно и при правильном развитии справилась бы с любыми ограничениями.



- Я считаю, что Алексей Кудрин категорически не прав. Более того, убежден, что благодаря его действиям страна отброшена на десятилетия назад. Средства, вместо того, чтобы быть пущенными на интенсивное развитие современных направлений науки и техники, а также на укрепление конкурентности в сферах, где мы удерживали лидерство, были отложены "в кубышку". Из-за этого мы растеряли конкурентные преимущества в традиционных отраслях и не завоевали позиции в новых.



Средства лежат в американских, европейских и английских ценных бумагах, но не в нашей экономике. Они не работают на нас. Поэтому и я говорю о том, что развитие нашей экономики в соответствии с доктриной Кудрина было задержано на десятилетия. Такую позицию я считаю не просто вредоносной для нашей страны, а губительной. Деньги должны работать, а не лежать. Это главный принцип бизнеса.



"СП": - Но как же аргумент о том, что в случае кризиса, который весьма вероятен, именно эти средства станут спасением нашей экономики?



- Наша экономика самодостаточна. Мы в состоянии в кризисной ситуации за счет собственных ресурсов обеспечить развитие нашей страны. У нас собственный Центральный банк, собственные золотые резервы, свои нефть и газ. Мы ни от кого не зависим. А Алексей Кудрин с его позицией как раз делает нас зависимыми от других стран и международных институтов.



"СП": - Но нельзя весь совсем отказаться от резервов?



- Об этом никто и не говорит. Но почему бы не увеличить порог отсечения по бюджетному правилу? Зачем нам 400 миллиардов золотовалютных резервов? Может, достаточно и пятидесяти? Никто не обосновал количественную величину золотовалютных резервов, Фонда национального благосостояния и так далее. Никаких обоснований этого нет. Так же, как нет научных обоснований необходимости профицитного бюджета. Хотя вполне нормально можно было бы удерживать дефицитный бюджет под три процента при профицитном платежном балансе, и ничего страшного бы не случилось.



Ресурсы нашей экономики практически не используются, закатываются в кубышку, и это во многом благодаря вредной позиции Алексея Кудрина, которую он распространяет и продолжает убеждать всех в том, что это единственно правильный путь.



Давайте объясню по-простому. Молодые люди сейчас вкладывают в свое будущее. Они покупают квартиры, машины, строят дачи, тратят деньги на свое образование. Часто они берут для этого кредиты, берут, чтобы развиваться. Но они не кладут эти деньги в кубышку или на депозит. Они вкладывают их в бизнес, в саморазвитие, в себя. Кудрин же говорит, что делать всего этого не надо, нужно нести и вкладывать все деньги в американские ценные бумаги, оставляя только на самое необходимое. Это, конечно, упрощение, но оно наглядно показывает вредность позиции Алексея Кудрина и его сторонников.