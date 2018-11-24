Страны СНГ готовятся противостоять биолабораториям США

00:59 27.11.2018

Участники содружества обсудили, как лучше противостоять различным угрозам современного мира



МАРИЯ БЕРК



В Москве прошла ежегодная встреча секретарей Советов безопасности стран-участников Содружества Независимых Государств. Основная тема саммита - совместная антитеррористическая деятельность. Чтобы снизить уровень угрозы, требуется перекрыть каналы финансирования террористов. Сейчас "Исламское государство" (организация запрещена в РФ) потеряло доходы от контрабанды нефти, но боевики нашли альтернативные источники финансирования. Террористы сумели создать подкотрольные им компании, которые занимается спекуляциями на фондовых биржах, инвестирует в легальные отрасли - туризм, сельское хозяйство, фармацевтику.



По-прежнему вызывает опасение ситуация в Афганистане. Сейчас там действуют более 20 террористических организаций, в том числе вблизи от южных границ СНГ. Наиболее серьезную угрозу представляют боевики ИГИЛ, которых насчитывается до 4 тысяч человек. Среди них много выходцев из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана и даже поволжских регионов России. Поэтому на встрече было решено проводить регулярный обмен данными об иностранных террористах, действующих в Афганистане, об их перемещениях, планах, пособниках и спонсорах. Активизацию боевиков в Афганистане эксперты связывают с ростом наркотрафика. Страна, к сожалению, по-прежнему остается крупнейшим мировым производителем и поставщиком наркотических веществ.



Также на встрече обсудили эпидемическую обстановку на Украине. Сейчас в "незалежной" вспышка заболеваемости туберкулезом, корью, дифтерией и коклюшом. Связано это с повсеместным отказом от прививок и ухудшением санитарного контроля. Аналогичная ситуация была в Грузии. После фактического упразднения санитарной службы, в стране прекратилась вакцинация от сибирской язвы, что привело в 2016 году к ухудшению эпидемической обстановки в некоторых приграничных районах страны. Представители Таджикистана, участвовавшие в заседании, рассказали, что после появления биологической лаборатории США в приграничном афганском городе Герате, в стране была зафиксирована вспышка заболевания малярией. Точно такая же лаборатория, кстати, построена и в Грузии. Были сообщения, что несколько десятков людей погибли после непонятных экспериментов, которые проводились в этой лаборатории.



Российская делегация заметила, что создание по всему миру таких биологических спецобъектов - крайне опасно. После их появления происходит ослабление национальных систем санэпиднадзора или даже полное их исчезновение. На данный момент США создали уже более 200 таких лабораторий.