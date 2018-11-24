Пост и рост. Ученые увидели в Рамадане бомбу замедленного действия

01:01 27.11.2018 Как пост беременных во время Рамадана влияет на здоровье их будущих детей, насколько вредно такое воздействие? Кто попадает в группу риска? Ответы на эти вопросы дали американские ученые-мусульмане, которые провели крупнейший эксперимент по исследованию здоровья в 37 исламских странах - в том числе и в странах Центральной Азии.



Священный месяц Рамадан - одно из важнейших событий в жизни мусульман. Весьма жесткий пост (отказ от воды и пищи в светлое время суток) в этом месяце является одним из пяти столпов ислама. Иными словами, он обязателен к исполнению для каждого правоверного. В советское время открытый пост в Рамадан - равно как и молитва в общественных местах - не очень приветствовался. Однако после 1991 года в мусульманских странах Центральной Азии пост соблюдают все чаще, и общественное значение поста растет. Уже сегодня кое-где в Узбекистане считается неприличным, если мусульманин в открытую заявляет, что он отказывается держать уразу.



Богословие и медицина



В жизни исламского мира Рамадан играет настолько значимую роль, что он привлек внимание ученых-медиков. Дело в том, что ежегодно этот месяц выпадает на период внутриутробного развития примерно 29 миллионов детей из мусульманских семей. И это создает ощутимые риски для их здоровья.



Согласно религиозным мусульманским нормам, женщины избавлены от необходимости поститься во время беременности. Однако по данным ученых, большинство мусульманок в мире не пользуются этой привилегией. Исследования свидетельствуют об истощении беременных во время Рамадана (об этом, в частности, говорит гипогликемия и повышенный уровень кетонов в моче и крови).



Вообще, современной медициной давно доказано, что здоровье матери влияет на здоровье ребенка. А здоровье матери, в свою очередь, зависит от особенностей ее питания во время вынашивания плода. Однако, как показали новые исследования, эмбрион приспосабливается к посту в Рамадан и благодаря этому избегает смертельно опасных особенностей развития. Тем не менее, это не отменяет других, менее заметных последствий. В частности, ограниченные из-за поста ресурсы могут перераспределяться в пользу мозга и в ущерб развитию других органов.



В настоящее время существует целый пласт научных исследований на стыке медицины и религии. Специально для "Ферганы" ситуацию прокомментировала доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ Ирина Царегородцева.



- В последние годы и даже десятилетия появилось заметное число публикаций, в которых исследуется влияние коранических предписаний и запретов на здоровье и благосостояние мусульман. Главная цель таких исследований - подвести научно-теоретическую базу под исламские догматы, которые в Коране и Сунне остались без прямого обоснования. Чаще всего авторами таких публикаций выступают две категории исследователей. Первая - это западные ученые мусульманского происхождения, им важно рационально осмыслить и доказать догматы своей веры. Вторая - это мусульманские богословы и правоведы. Как правило, последние ссылаются на уже проведенные другими исследователями работы, но иногда бывают и довольно оригинальные исследования, например, среди иранских ученых, которые могут быть одновременно и богословами, и, скажем, инженерами или медиками. Учитывая определенную "моду" на подобного рода "мусульманские исследования", стоит внимательно относиться к их оценке научным сообществом, и в первую очередь следить за реакцией на эти работы со стороны профильных ученых, заслуживших авторитет в своей области (медицины, биологии, психиатрии и т.д.).



Универсальный индикатор



Недавно Сейед Карими и Анирбан Басу из Университета штата Вашингтон представили свою работу, связанную с этой темой. Первыми среди ученых они попытались выяснить особенности воздействия Рамадана на рост детей, которые рождаются от постящихся матерей.



Возникает законный вопрос: почему речь идет именно о росте? Дело в том, что как раз эта величина выступает общим маркером, позволяющим предсказать будущее состояние здоровья ребенка, его когнитивные навыки и даже материальное благополучие во взрослом возрасте. Считается, что рост на 80% определяется наследственностью, и лишь на 20% - факторами среды, в том числе болезнями и питанием матери. Более того, критические "окна" развития костей, влияющие на рост, совпадают с "окнами" для жизненно важных органов (сердце и почки). Именно поэтому рост выступает хорошим косвенным индикатором воздействия поста на здоровье ребенка в будущем, на его уязвимость к сердечно-сосудистым заболеваниям или к диабету.



Исследователи изучили статистику по 37 странам, где мусульманское население составляет как минимум 10% и где было возможно получить достоверные сведения о религии матерей и дате рождения детей. Поскольку Рамадан все время "гуляет" по солнечному календарю, для полноты картины потребовалось взять данные за 30 лет (полный цикл прохождения). Исследователи исключили из выборки детей, о росте и дне рождения которых не было надежной информации, привели информацию к единой шкале материального благосостояния и в итоге получили выборку из 308.879 случаев (дети от 0 до 5 лет). Сроки совпадения Рамадана с месяцами и триместрами беременности определялись путем отсчитывания 270 дней (нормальный период внутриутробного развития) от даты рождения ребенка. Высчитывались эти сроки именно в часах, с поправкой на различную продолжительность светового дня в разных широтах (в среднем по выборке эта продолжительность составляла 9-13 часов). Для дополнительного контроля - вдруг гипотеза о влиянии поста на рост ребенка вообще не работает? - ученые также посмотрели, как месяц Рамадан воздействует на рост детей немусульман.



Мальчики под ударом



Результаты оказались достаточно тревожными: между постом матери в Рамадан и ростом ее детей мужского пола в возрасте трех-четырех лет существует прямая зависимость. То, что этот эффект не проявляется в более ранние годы, согласуется с гипотезой об отложенном воздействии поста (в отличие от голода и других тяжелых лишений, пост дает эмбриону некоторую возможность приспособиться). Авторы исследования подчеркивают, что мальчики от поста страдают больше - вероятно, как более хрупкие биологически.



Что касается конкретных показателей, то тридцатидневный пост матери в Рамадан дает сокращение роста четырехлетних мальчиков в среднем на 3,2 миллиметра. Если пост приходится на второй триместр беременности, эффект вырастает до 4,7 миллиметра. Сильнее всего пост влияет на третьем (в среднем 7,3 миллиметра), четвертом и шестом месяцах - именно на этот срок приходится формирование хрящей трубчатых костей. Отдельная, но также статистически значимая связь обнаруживается между ростом ребенка и постом в первый месяц беременности. Вероятно, это связано с тем, что матери еще не знали о своем новом статусе и держали пост по всей строгости.



Исследователи, однако, отмечают, что в зависимости этой нет ничего смертельно опасного. Для сравнения приведем следующие примеры. Из-за засухи 1984 года в Эфиопии рост детей, которые родились у страдавших от голода женщин, сократился в среднем на 30 миллиметров (подсчитано, когда детям уже исполнилось 17-25 лет), из-за наводнений 1997-1998 года в Эквадоре - на 46-60 миллиметров (у детей 4-6 лет). Очевидно, что последствия тут принципиально разные. С постом в Рамадан сопоставимы тяжелые, но не катастрофические материальные лишения. Так, разорение французских виноградников вредителями в 1863-1890 годах сократило рост у рожденных в то время детей на 6-10 миллиметров.



Фанатизм выше - рост меньше?



Карими и Басу специально включили в свою выборку разные страны, отличающиеся по типу культуры, политической организации, по доле мусульманского населения и по природным условиям. Поскольку по каждому конкретному государству статистика не была достаточно полной, они сгруппировали страны по относительно однородным макрорегионам - Западная Африка, Восточная и Центральная Африка, Северная Африка и Ближний Восток, Южная и Центральная Азия. В последний регион вошли Бангладеш, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Мальдивы, Пакистан и Узбекистан. Увы, именно эта группа (вместе с Западной Африкой) дала наиболее статистически значимую взаимосвязь между постом в Рамадан и ростом ребенка. В этих странах во втором триместре беременности пост будущей матери сокращает рост ребенка в среднем на 9,1 миллиметра - правда, этот эффект дает не столько Кыргызстан или Узбекистан, сколько Бангладеш. Впрочем, ученые предупреждают о недостаточном объеме своей выборки для уверенных выводов о региональных особенностях влияния Рамадана на репродуктивное здоровье. Они считают, что для этого хорошо было бы провести локальные исследования на уровне отдельных стран.



Естественным образом встает вопрос, зависит ли описанный эффект от уровня религиозности матери? Как уже было сказано, по правилам ислама беременные освобождаются от обязанности поститься. Однако многочисленные исследования указывают на решимость будущих матерей воздерживаться от пищи в священный месяц. Очевидно, ключевую роль тут играют давление среды и общий уровень исламизации. В странах, где мусульмане составляют более 50% населения, явное воздействие Рамадана на рост детей очевидно. В странах с исламским меньшинством этих эффектов вообще не наблюдается (во всяком случае, на статистически значимом уровне). Этот вывод подтверждается также материалами большого опроса, проведенного центром PEW Research в 2012 году. Респондентов-мусульман спрашивали, в частности, о том, соблюдают ли они пост в Рамадан. Оказалось, что в тех странах, где положительный ответ на этот вопрос дают более 90% респондентов, зависимость проявляется наиболее ярко и составляет сильный контраст со странами, где пост соблюдают менее 90% мусульман.



Отложенный эффект



Ученые говорят о неочевидности вреда Рамадана для здоровья ребенка. Именно неочевидность делает этот вред еще более опасным. Если вес ребенка после родов явно зависит от питания матери в последние месяцы беременности, то рост, а также формирование жизненно важных органов связаны с первыми шестью месяцами - и этот эффект сложно распознать в роддоме.



Однако, в отличие от других воздействий на мать и ребенка, "эффекта Рамадана" можно избежать. Исследователи подчеркивают: "В отличие от природных и техногенных катастроф, случающихся независимо от выбора людей и зачастую непредсказуемых, воздействие Рамадана связано с индивидуальными решениями. Таким образом, этого воздействия можно избежать, особенно с учетом того, что беременные женщины в исламе освобождаются от поста".



Но если религия заранее освобождает беременных от поста, почему они все равно постятся? Потому, очевидно, что не знают, что эта практика может принести вред здоровью их детей, не знают о своем праве не поститься, наконец, не хотят держать пост позже - в качестве компенсации за освобождение от него во время беременности.



Ученые рекомендуют привлекать авторитетных религиозных деятелей, чтобы те настойчиво и активно просвещали женщин относительно их прав. И дают еще один совет: создавать во время Рамадана на рабочем месте особые пространства, где беременные могли бы собираться и есть, не смущая при этом постящихся.



Артем Космарский, Институт востоковедения РАН Источник - Фергана

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