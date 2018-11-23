Абдымалик Мырзаев: "Кыргызстан может лишиться многих земель из-за долга Китаю"

01:24 27.11.2018

Бывший заместитель [председателя] Нацбанка, председатель общественного объединения "Народный фронт" Абдымалик Мырзаев говорил в интервью fakt.kg о сегодняшнем политическом и экономическом положении Кыргызстана.



- По вашему мнению, каковы причины происходящего в настоящее время противостояния между экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и президентом Сооронбаем Жээнбековым и какую оценку вы дадите?



- Думаю, что это противостояние началось еще раньше. Это подтверждает и сам экс-президент, говоря, что на последних президентских выборах были использованы незаконные средства. В начале выборов Атамбаев говорил, что проведет чистые выборы, что придут чистые люди. Но этого не случилось, произошли совершенно другие вещи. Все еще продолжают подкупать голоса народа, использовать административный ресурс, запугивать людей. Действующий президент тоже старается бороться с коррупцией, сделать другие хорошие дела. Но этого нет в реальности.



Вследствие противостояния их двоих раскрываются многие коррупционные схемы. После появления такой информации депутаты парламента должны были создать депутатскую комиссию, изучить ее и после подтверждения поручить Генпрокуратуре возбудить уголовное дело, а ЦИК – вынести решение о нелегитимности выборов. Если бы власть действительно служила народу, то Конституционная палата возбудила бы уголовное дело, касающееся двух президентов. Здесь нарушается конституционное право кыргызского народа, происходит крупное государственное преступление. Это результат проведения грязных выборов и привода грязных людей.



- Какую оценку дадите ситуации с безопасностью страны на сегодняшний день?



- Первый вопрос безопасности – это экономика, потому что изо дня в день растет внешний долг Кыргызстана. Об этом никто не думает. Если продолжать идти этим путем, то в ближайшее время Китай предъявит Кыргызстану требования на основе долга, стоит вопрос, что можем лишиться многих земель. Второй вопрос безопасности – это религия. Атамбаев первый начал говорить "даст Бог", ссылаться на Всевышнего, при этом проведя много неправильных дел. В стране не хватает тех же школ, но увеличились мечети. Наш новый президент открыто говорит, что хорошо, когда мечетей много, что люди будут нравственными.



С одной стороны, правильно, люди должны быть нравственными. Но тот же нравственный человек должен быть образованным, подкованным в знаниях. Если нет у него знаний, то что будет делать с нравственностью? Сейчас большинство людей чуть что сразу прикрываются Кораном. Складывается впечатление, что, не понимая хорошо Коран, превращаемся в государство радикального ислама. Третий вопрос – это коррупция. Президент говорит, что будет бороться с коррупцией. Уничтожить коррупцию за один год – очень интересная вещь, но если надо, то Сталин уничтожил в течение 24 часов. Уничтожить коррупцию – это очень быстрое дело! Не надо растягивать время, надо действовать быстро.



Сразу после своего прихода президент должен был провести полную ревизию экономики. Проверить богатства тех же чиновников, которые, не занимаясь ни дня предпринимательством, живут в чудесных особняках и ездят на дорогостоящих авто. Надо было безбоязненно все это проверить. Надо было привлечь к ответственности всех разбогатевших во времена Акаева и Бакиева, грабивших народ чиновников. Сейчас во власти все времени Бакиева.



- Вы говорите, что экономическое положение Кыргызстана плохое. Как можно это исправить?



- Разница между импортом и экспортом выросла в 3-4 раза. Иными словами, многие товары мы пропускаем в свою страну, но мало наших товаров выходит на экспорт. Поэтому, кто бы ни был, должен глубоко проанализировать нашу экономику. Кроме того, необходимы решительные меры по поддержке кыргызских предпринимателей и контролю. Необходимо переходить к плановой экономике. Власть много раз обманывала народ. Наш президент говорил, что хорошо укреплены отношения с Узбекистаном, что будем продавать картошку и другое, а народ не может продать выращенную картошку, цена упала до 4-5 сомов. Говорили, что жизнь замечательно улучшится, если вступим в Таможенный союз, мы собирались продавать завезенные из-за границы машины в страны Евросоюза [так в источнике], в итоге оказались банкротом. Кто за это ответит?



В нашем государстве убчточные госпредприятия. Асылбек Жээнбеков предлагает их продать. По-моему, это безрассудство, решение власти, не думающей о народе. Если был бы кто-то, думающий о народе, то работал бы, не подвергая банкротству госпредприятия. В Кыргызстане даже госпредприятия по производству алкоголя не смогли работать и были проданы, это позор. Для подъема экономики, в первую очередь, необходима сильная и чистая команда. Власть должна почувствовать ответственность перед народом.



Программы должны писать не президент или премьер-министр, должен писать народ, давать задания, что в этом году должно быть сделаны такие-то вещи. Вышестоящие предлагают программу, но не знают, что делать завтра.



- Ваша оценка кадровой политики президента Сооронбая Жээнбекова?



- У Китая есть национальная идеология, национальная концепция. В них указаны свыше ста требований к чиновникам. Приходящий во власть чиновник должен соответствовать, начиная от уровня образования и заканчивая опытом. А у нас все то же кумовство, поэтому результата нет. Поэтому первым делом мы должны построить компетентную, опытную власть, а для этого необходимо в корне поменять кадровую политику. Честные, образованные люди работают таксистами, охранниками, а во власти рулят спортсмены и криминал. Вследствие этого мы оказались в такой тяжелой ситуации.



Источник: fakt.kg