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|Их нравы. Дочь Джеки Чана вышла замуж за... канадскую фотомодель
02:52 27.11.2018
Дочь Джеки Чана вышла замуж за женщину на 12 лет старше
Девушки расписались в Торонто.
Дочь Джеки Чана вступила в однополый брак со своей возлюбленной. Об этом 19-летняя Этта У Чжолинь объявила на странице в Instagram, сообщает КП.
Девушка выложила фотографию вместе со своей супругой 31-летней канадской моделью Энди Отом. На снимке молодожены держат свидетельство о заключении брака, датированное 8 ноября. Девушки расписались в Торонто.
"Объединены любовью и законом в день нашей свадьбы", - написала дочь Джеки Чана под фотографией в свадебных нарядах.
Этта У Чжолинь призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации в октябре 2017 года. Наследница известного актера опубликовала в Instagram фото на фоне радужного флага с подписью "Если кто не понял, я - лесбиянка".
Позднее девушка призналась, что родители не одобрили ее ориентацию. Дочь-лесбиянку они выгнали из дома, из-за чего ей пришлось ночевать под мостом вместе с любимой.