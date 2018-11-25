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|Астанайский суд ликвидировал "Банк Астаны"
07:07 27.11.2018
"Банк Астаны" будет ликвидирован
Такое решение вынес суд после обращения Нацбанка. В финрегуляторе заверили: деньги вкладчикам начнут выплачивать уже в начале января
Алтын Мендыбаева, 26 ноября 18
"Банк Астаны" будет ликвидирован! Такое решение вынес суд после обращения Нацбанка. В финрегуляторе заверили: деньги вкладчикам начнут выплачивать уже в начале января.
Дияс Махамбетов, руководитель пресс-службы Алматинского городского суда:
- Решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы исковые требования Национального банка Республики Казахстан о принудительном прекращении деятельности, ликвидации акционерного общества "Банк Астаны" удовлетворены судом в полном объеме. Решение суда было вынесено сегодня.
Сейчас в головном офисе работает временная администрация. Дела клиентов готовят к передаче. В ближайшее время финрегулятор определит банк-агент по выплате вкладчикам их денег. Заявление в суд было подано, после того как у "Банка Астаны" отозвали лицензию на проведение любых операций. Это произошло еще два месяца назад. Ну а проблемы начались весной. Тогда его лишили лицензии на прием депозитов и открытие новых счетов. Клиенты спешно стали снимать свои сбережения. А в конце лета банк перестал начислять проценты на имеющиеся вклады. Отмечу, поводом для прекращения работы финансового учреждения стали его неликвидность и нарушения банковского законодательства.