Откровенное письмо Виктора Цоя жене выставляется на торги

07:27 27.11.2018

Одно из последних писем лидера группы "Кино", актера и музыканта Виктора Цоя жене выставят на аукцион. Торги запланированы на 13 декабря. Стартовая цена лота - в районе полутора миллионов рублей.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аукционного дома "Литфонд" Сергея Бурмистрова.



"Будет выставлена уникальная вещь - одно из последних писем Цоя жене. Письмо очень откровенное", - проанонсировал Бурмистров.



Из приведенного фото письма понятно, что Виктор устал от выступлений, хотел немного отдохнуть и не думать о проблемах "хотя бы месяц". Также из письма ясно, что семья музыканта испытывает финансовые трудности и он вынужден отказывать себе в самом необходимом.



"Письмо очень личное и очень эмоционально насыщенное", - заверил глава аукционного дома. Написано оно было за два месяца до трагической гибели Виктора.



Кроме того, добавляет "Пятый канал", проводя соответствующие снимки, на аукцион выставят и два ранее нигде не публиковавшихся черно-белые фото Цоя, которые "Литфонду" предложил бывший одногруппник музыканта.



Писательница и музыкальный продюсер Марианна (Марьяна) Цой (в девичестве - Ковалева) умерла 27 июня 2005 года в Санкт-Петербурге от рака мозга. Ее похоронили на Богословском кладбище Санкт-Петербурга, недалеко от могилы Виктора Цоя. Похороны Марьяны взял на себя Ленинградский рок-клуб.



Ранее сообщалось, что еще один мрачный артефакт, государственный номерной знак "Москвича", в котором погиб Цой, был продан за два миллиона рублей.