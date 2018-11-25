Что скрывают от Российского консула в Ташкенте

07:34 27.11.2018

ЧТО СКРЫВАЮТ ОТ РОССИЙСКОГО КОНСУЛА

В Ташкенте прошла традиционная встреча соотечественников с российским консулом Иваном Фетисовым.



Она состоялась в конференц-зале "Мезон", в ее организации принял участие и сайт "Ваше право".



На встрече было поднято много актуальных проблем, связанных с последними изменениями в российском законодательстве.



Так, ряд граждан довольно грустно встретили известие, что получив известие о о принятии в гражданство, они ими на практике так и не стали. Дело в том, что они не приняли присяги, которая стала обязательной с 2017 года. И пока ее не примешь, паспорта тебе не видать даже на законном основании.



Многие наслышаны, что можно получить гражданство РФ, если закончил российский вуз. Да, такой шанс дается. Но внесено уточнение-надо отработать в России три года и строго по выбранной специальности.



Другая ловушка -вступить в Программу переселения еще на студенческой скамье. И такое возможно. Но если иностранец получает красный паспорт, то переводится с бюджета на контракт, его привилегии как "гостя" заканчиваются. Не все готовы к таким сюрпризам.



Масса вопросов была по Крыму. В Ташкенте, как выясняется, проживает немало людей с украинскими паспортами, но которые сегодня хотят перебраться на полуостров уже в качестве граждан РФ.



Обсуждалась и проблема отправки личных вещей по новым адрес. За один грузовой стандартный контейнер доблестные узбекские железнодорожники с удовольствие берут 5000 евро. Эти расценки не касаются переселенцев по Госпрограмме. Всем другим гражданам РФ, живущим в Узбекистане, дали совет встать на консульский учет: дешевле обойдется.



Другое пожелание – не затягивать с получением нового заграничного паспорта до последнего. Лучше это сделать загодя, примерно за полгода. Это позволит спокойно получить новый документ, избежать конфликта с местной милицией при продлении вида на жительство.



О новшествах в Госпрограмме рассказала руководитель представительства МВД РФ в Узбекистане Елена Старкова. По ее словам, информационные технологии практически ликвидировали все очереди. А само представительство всегда готово вживую встретиться с будущими переселенцами.



Разговор на встрече получился весьма откровенным. Однако были и такие, кто



всячески "терялся", уходя от деталей. Как правило, это те, кто скрывает второе гражданство.



Иван Фетисов прямо предупредил, что время играть в кошки-мышки с государством прошло. Один раз систему обмануть можно, но не больше. Дело в том, что в Узбекистане лучше отладили базу данных и теперь "проскочить" намного сложнее. А вот нажить приключения-запросто.



Например, зрелый мужчина на полном серьезе уверял, что получил загранпаспорт РФ еще лет 20 назад. С тех пор у него родилось трое детей. Паспорт давно просрочен, он хочет получить новый, чтобы его дети уже по нему стали гражданами РФ. Возникает вопрос: а как человек жил и работал все эти годы в Ташкенте, не имея вида на жительство, узбекского паспорта?



Консул отчетливо заявил, что теперь российское гражданство будет строго проверено. А там уже как суд решит…



Другая женщина, желая получить паспорт РФ, убеждала, что с начала 90-ых живет как лицо без гражданства, переехав из Казахстана, где, якобы также не имела паспорта. Ее предупредили, что при обращении в консульство ее ждет полноценный "рентген".



Третий доказывал, что после СССР ни в какое гражданство не вступал…



Иван Фетисов рассказал, что попытки словчить рано или поздно заканчиваются плохо. Людей лишают гражданства и через десять, и через 20 лет после получения паспорта РФ за "неверные данные".