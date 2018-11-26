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Ташкент готовится воевать, но неизвестно, против кого, - В.Панфилова
09:21 27.11.2018

В Узбекистане начались самые масштабные за всю историю армейские учения

Тревога, по которой были подняты войска Узбекистана, не на шутку встревожила жителей приграничных областей соседних государств. Ташкент заявил, что за несколько дней до мероприятия уведомил всех о начинающихся пятидневных учениях, в ходе которых намерен провести проверку боеготовности всех родов войск. В разосланных нотах узбекского внешнеполитического ведомства отмечается, что "мероприятия проводятся в строгом соответствии с ранее принятыми обязательствами Узбекистана по отношению к другим государствам и не направлены против их интересов".

Военные учения проводятся по распоряжению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. "Комплексная проверка боевой готовности войск Министерства обороны является учебной. Она продлится пять дней и пройдет в четыре этапа. До настоящего времени проверка боеготовности военнослужащих в таких масштабах не проводилась", – отметили в Минобороны Узбекистана. В пресс-службе ведомства сообщили, что будут проверять, насколько хорошо подразделения укомплектованы личным составом, обеспечены вооружением, военной техникой и запасами материально-технических средств. В ходе учений особенно строго будет контролироваться сохранность оружия и материальных средств и особое внимание будет уделено безопасности. Тем не менее в первый же день учений погибло три человека – в Кашкадарьинской области в военную автоколонну врезался гражданский автомобиль.

Согласно рейтингу Military Strength Ranking – 2018, армия Узбекистана считается сильнейшей в Центральной Азии, находясь в топ-40 армий мира. По оценкам, ВС Узбекистана насчитывают порядка 76 тыс. человек. На вооружении – военная техника преимущественно российского и советского производства. На содержание армии Ташкент тратит 4% ВВП.

Генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов сказал "НГ", что для каждой страны существует внутренняя и внешняя угроза. "Поэтому каждое государство должно иметь планы на войну с… соседями. Не важно при этом, дружественная страна или враждебная. Но это, конечно, не говорит о том, что эти планы обязательно будут реализованы. Как заявил лорд Палмерстон в Палате общин 1 марта 1848 года, "нации не имеют ни постоянных друзей, ни постоянных союзников, а только постоянные интересы". Поэтому план войны имеют все", – считает эксперт. По его словам, исходя из условий и задач учений, можно предположить, для чего они конкретно предназначены. "Ни одно из государств, граничащих с Узбекистаном, не является враждебным Узбекистану, включая Афганистан. Тем более что Ташкент уверяет, что официально предупредил своих соседей о предстоящих учениях", – отметил Орлов. По его словам, внешняя угроза исходит из Афганистана в виде формирующихся в этой стране отрядов "Исламского государства" (ИГ – запрещенная в РФ террористическая организация). "У Узбекистана с Афганистаном общая граница. Она хоть и считается одной из самых укрепленных, однако все может быть", – полагает эксперт.

Заместитель председателя комитета по международным связям Общественного совета города Ташкента Абу-Али Ниязматов сказал "НГ", что "не стоит преувеличивать опасность со стороны Афганистана, хотя формирующаяся в этой стране "третья сила" из числа боевиков, принимавших участие в боях в Сирии, может представлять угрозу как для Узбекистана, так и для других стран Центральной Азии".

Ранее, в августе, Узбекистан провел первые совместные учения с Таджикистаном. Они прошли на стыке государственной границы Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. В ходе учений отрабатывалось взаимодействие между пограничниками двух государств. По мнению эксперта, есть и другая сторона проведения этих учений. "Президент Мирзиеев намерен проверить кадровый офицерский состав вооруженных сил страны. Как эти кадры будут реагировать в условиях, приближенных к реальным боевым действиям", – считает Ниязматов. По словам эксперта, в Узбекистане проблема номер один – это кадры: "Республика испытывает дефицит в профессиональных кадрах, причем в различных сферах. Чиновники разучились работать, проявлять инициативу, но очень хорошо научились "рисовать" результаты на бумаге, но когда дело доходит до практики, эти кадры бездействуют".

Директор Центра исследовательских инициатив "Man’o" Бахтиер Эргашев сообщил "НГ", что в ходе учений "основной удар" примут на себя Южный военный округ и Центральный военный округ. "В Южном военном округе дислоцированы самые боеспособные мотострелковые и артиллерийские бригады, авиация. Поэтому Кашкадарья, Сурхандарья – в центре этих военных учений. В ходе учений будут проводиться боевые стрельбы с использованием системы залпового огня "Град". Учения будут масштабными. Это лишний раз говорит о том, что Ташкент серьезно относится к проблеме перемещения боевиков из Сирии и Ирака в Афганистан. По разным оценкам, там уже сосредоточено от 6 до 10 тыс. боевиков ИГ, "Джебхат ан-Нусры" и "Аль-Каиды" (экстремистские движения, запрещенные в РФ). И их количество будет увеличиваться, поскольку Турция продолжает вытеснять их из Сирии", – отметил Эргашев. По его словам, нужно быть готовым к отражению в любую минуту возникающих угроз и отрабатывать совместные действия с теми странами, которые реально будут помогать в случае необходимости. В первую очередь это Россия, полагает Эргашев, а на США, в случае угрозы, серьезно рассчитывать не приходится.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
26.11.2018

Источник - независимая газета
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